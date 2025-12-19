Pierwsza miłość, odcinek 4127: Izabela zabije nieprzytomną Marysię? Nie obudzi się ze śpiączki. Usłyszy głos i się zacznie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4127 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Dramatyczny wypadek Marysi, do którego dojdzie w domu Izabeli sprawi, że nic nie będzie takie samo. Po upadku ze schodów żona Kacpra trafi do We-Med w ciężkim stanie i zapadnie w śpiączkę. Lekarze nie zdołają jej wybudzić, a kolejne dni przyniosą coraz więcej niepokoju. Kacper i Julka (Dąbrówka Kruk) nie opuszczą jej nawet na chwilę, wierząc, że Marysia w końcu się obudzi. Izabela także będzie krążyć wokół łóżka synowej, udając empatię i troskę. Nikt nie będzie jednak wiedział, że matka Kacpra po cichu zacznie liczyć na to, że Marysia nigdy nie odzyska przytomności... To zresztą nie pierwsza sytuacja, kiedy podła kobieta chce pozbyć się żony Kacpra!

Atak padaczki Marysi w 4127 odcinku „Pierwszej miłości”! Usłyszy głos Izabeli

W 4127 odcinku „Pierwszej miłości” dojdzie do dramatycznej sceny w sali szpitalnej. Marysia, która dotąd będzie leżeć nieruchomo, nagle dostanie silnego ataku padaczkowego. Aparatura zacznie alarmować, a personel rzuci się jej na pomoc. Czy przyczyną ataku będzie obecność Izabeli? Wszystko wskazywać będzie na to, że Marysia usłyszy głos teściowej. Czy to on wywoła tak gwałtowną reakcję organizmu? Lekarze będą walczyć o jej życie, ale odpowiedzi na pytanie, czy to oznaka wybudzania się ze śpiączki, długo nie padną.

Izabela pokaże pazury. Zacznie szantażować Wenerskiego

Podczas gdy Marysia będzie balansować na granicy życia i śmierci, Izabela w 4127 odcinku „Pierwszej miłości” zagęści ruchy. Kobieta wprost wyłoży Wenerskiemu, jakie haki na niego zbierze i czego zażąda w zamian za milczenie. Bez wahania pokaże, że nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel.

Jej chłodna kalkulacja i brak skrupułów tylko potwierdzą, że los Marysi może być zagrożony bardziej niż kiedykolwiek. Czy Izabela będzie gotowa posunąć się o krok dalej i dopilnować, by synowa już nigdy się nie obudziła?

Czy Marysia się obudzi, czy Izabela ją zabije?

4127 odcinek „Pierwszej miłości” zakończy się potężnym napięciem. Atak padaczki nie da jasnej odpowiedzi, czy Marysia wróci do świadomości, czy wręcz przeciwnie – jej stan jeszcze się pogorszy. Jedno będzie pewne: Izabela zacznie grać va banque, a jej obecność przy łóżku Marysi przestanie być przypadkowa. Czy głos teściowej okaże się dla Marysi ostatnim impulsem do walki o życie, czy zapowiedzią najgorszego? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki „Pierwszej miłości”.