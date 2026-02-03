Pierwsza miłość, odcinek 4151: W obawie o życie Bartka, lekarka decyduje o umieszczeniu go na oddziale psychiatrycznym

Redakcja se.pl
2026-02-03 9:07

Nadchodzący 4151. odcinek serialu „Pierwsza miłość” przyniesie fanom prawdziwy rollercoaster emocji! Stan psychiczny Bartka osiągnie punkt krytyczny, zmuszając Ilonę do podjęcia dramatycznej decyzji, która może zaważyć na jego życiu. Tymczasem Olek i Wika otrzymają zaskakującą propozycję z ukrytym haczykiem, a Jolka znajdzie się w prawdziwej miłosnej pułapce.

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a los jednej z bohaterek dosłownie zawisł na włosku. Przerażający plan Stika wszedł w decydującą fazę, kiedy to w odciętej od świata jaskini poczęstował on Emilkę zatrutym winem. Choć Marta, Marysia i Kinga obserwowały całą sytuację i próbowały ostrzec przyjaciółkę, porywacz wszystko przewidział, uniemożliwiając jakąkolwiek interwencję. W tym samym czasie policja wraz z Fryderykiem desperacko próbowali namierzyć kryjówkę. Przełom przyniosła dopiero nagroda wyznaczona przez mężczyznę, który po otrzymaniu kluczowej informacji od razu ruszył ukochanej na ratunek. Po takim finale napięcie jest ogromne, a my z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój wypadków.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Pierwsza miłość" odc. 4151 - streszczenie

Olek i Wika mierzą się z poważnymi problemami zawodowymi po zniszczeniu ich salonu fryzjerskiego. Ich próba kontynuowania działalności w formie tymczasowego kącika w świetlicy niestety zakończyła się niepowodzeniem, zmuszając ich do rezygnacji z tego pomysłu. Niespodziewaną pomoc oferuje im Róża, jednak jej wsparcie nie będzie bezinteresowne i kryje w sobie ukryty cel. W tym samym czasie stan psychiczny Bartka dramatycznie się pogarsza, co skłania lekarkę Ilonę, w obawie o jego życie, do podjęcia trudnej decyzji o umieszczeniu go w szpitalu psychiatrycznym. Z kolei Jolka, darząca uczuciem Tomka, musi je ukrywać przed światem, ponieważ jest nieustannie obserwowana przez Borysa, który współpracuje z Mikim, a na dodatek sam ma problemy z Fabianem podejrzewającym go o kradzież pieniędzy.

"Pierwsza miłość" odc. 4151 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli obejrzeć kolejny odcinek i poznać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Emocji z pewnością nie zabraknie, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Dla wszystkich widzów śledzących historię bohaterów z Wrocławia i Wadlewa mamy dobre wieści. Najnowszy, 4151 odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1908: Paweł w środku nocy odda syna Marysi i zniknie na w…

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od ponad dwóch dekad gości w polskich domach, opowiadając historie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe, takie jak miłosne uniesienia i dramatyczne rozstania, z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu serial pozostaje aktualny i bliski sercom widzów. Przez lata na ekranie przewinęło się wiele gwiazd polskiego kina i telewizji. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
Pierwsza miłość, odcinek 4151: W obawie o życie Bartka, lekarka decyduje o umieszczeniu go na oddziale psychiatrycznym
10 zdjęć