Pierwsza miłość, odcinek 4151: W obawie o życie Bartka, lekarka decyduje o umieszczeniu go na oddziale psychiatrycznym

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a los jednej z bohaterek dosłownie zawisł na włosku. Przerażający plan Stika wszedł w decydującą fazę, kiedy to w odciętej od świata jaskini poczęstował on Emilkę zatrutym winem. Choć Marta, Marysia i Kinga obserwowały całą sytuację i próbowały ostrzec przyjaciółkę, porywacz wszystko przewidział, uniemożliwiając jakąkolwiek interwencję. W tym samym czasie policja wraz z Fryderykiem desperacko próbowali namierzyć kryjówkę. Przełom przyniosła dopiero nagroda wyznaczona przez mężczyznę, który po otrzymaniu kluczowej informacji od razu ruszył ukochanej na ratunek. Po takim finale napięcie jest ogromne, a my z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój wypadków.

"Pierwsza miłość" odc. 4151 - streszczenie

Olek i Wika mierzą się z poważnymi problemami zawodowymi po zniszczeniu ich salonu fryzjerskiego. Ich próba kontynuowania działalności w formie tymczasowego kącika w świetlicy niestety zakończyła się niepowodzeniem, zmuszając ich do rezygnacji z tego pomysłu. Niespodziewaną pomoc oferuje im Róża, jednak jej wsparcie nie będzie bezinteresowne i kryje w sobie ukryty cel. W tym samym czasie stan psychiczny Bartka dramatycznie się pogarsza, co skłania lekarkę Ilonę, w obawie o jego życie, do podjęcia trudnej decyzji o umieszczeniu go w szpitalu psychiatrycznym. Z kolei Jolka, darząca uczuciem Tomka, musi je ukrywać przed światem, ponieważ jest nieustannie obserwowana przez Borysa, który współpracuje z Mikim, a na dodatek sam ma problemy z Fabianem podejrzewającym go o kradzież pieniędzy.

"Pierwsza miłość" odc. 4151 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli obejrzeć kolejny odcinek i poznać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Emocji z pewnością nie zabraknie, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Dla wszystkich widzów śledzących historię bohaterów z Wrocławia i Wadlewa mamy dobre wieści. Najnowszy, 4151 odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od ponad dwóch dekad gości w polskich domach, opowiadając historie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe, takie jak miłosne uniesienia i dramatyczne rozstania, z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu serial pozostaje aktualny i bliski sercom widzów. Przez lata na ekranie przewinęło się wiele gwiazd polskiego kina i telewizji. W serialu występują m.in.: