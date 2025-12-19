Pierwsza miłość, odcinek 4119: Horror na pogrzebie Teresy! Mateusz stanie oko w oko z Emilką - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4119 - piątek, 19.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Pogrzeb Teresy w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" będzie dla Mateusza Stika drogą do wolności, a dla jego ofiar - Emilki i Marty (Honorata Witańska) - wstrząsającą zapowiedzią tego, że psychopatyczny morderca jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Tak rodzina "zmarłej" Teresy będzie ją wspominała w 4119 odcinku "Pierwszej miłości"

Zanim rodzina "zmarłej" Teresy w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" zbierze się na cmentarzu, żeby w kondukcie żałobnym wynieść urnę z prochami z kaplicy i złożyć ją do grobu, wszyscy spotkają się w mieszkaniu Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) i Janka (Maciej Mikołajczyk). Rodzinne spotkanie będzie okazją do miłych wspomnień o Teresie. Chociaż nie dla wszystkich.

Kinga nie daruje sobie tego, że przez swój upór i zacietrzewienie nie zdążyła pojednać się z matką przed śmiercią. Z kolei młodsza córka Żukowskich. Danusia (Natalia Pełech), tak naprawdę nigdy nie odzyskała matki, bo Teresa nie miała okazji naprawić krzywd, które jej wyrządziła.

Nie przegap: Pierwsza miłość. To będzie ostatni odcinek przed przerwą. Piotrek na tropie psychola Mateusza Stika i prawdy o śmierci Teresy - ZDJĘCIA

Mateusz Stik na pogrzebie Teresy w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" jako mąż w żałobie!

Blady strach w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" padnie na żałobników, kiedy podczas pogrzebu Teresy na cmentarz wiedzie samochód służby więziennej, z którego wysiądzie skuty kajdankami Mateusz Stik! Psychola do grobu zmarłej żony doprowadzą dwaj strażnicy więzienny. Jak zareaguje rodzina Teresy, szczególnie Marek (Maciej Tomaszewski) i jej córki na wieść, że przed śmiercią wzięła ślub z mordercą za kratami więzienia? Dla wszystkich będzie to ogromny wstrząs.

Tak zareaguje Emilka na widok psychola Mateusza w 4119 odcinku "Pierwszej miłości"

Emilka, która na cmentarzu stanie w oko w oko z Mateuszem w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" zblednie i omal nie zemdleje. Wystarczy, że Stik na nią spojrzy, by stało się dla niej jasne, że to dopiero początek horroru...