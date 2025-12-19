Pierwsza miłość, odcinek 4119: Horror na pogrzebie Teresy! Mateusz stanie oko w oko z Emilką - ZWIASTUN

W 4119 odcinku serialu "Pierwsza miłość" podczas pogrzebu Teresy (Ewa Skibińska) na cmentarzu rozegrają się przerażające sceny! Niespodziewanie pojawi się Mateusz Stik (Lesław Żurek), który dostanie przepustkę, żeby pożegnać swoją zmarłą żonę. Na widok psychopaty Emilka (Anna Ilczuk) aż zblednie. Szczególnie, że oprawca spojrzy na nią z taką pewnością siebie w oczach, jakby wiedział, że to spotkanie na pogrzebie to dopiero początek. Po ceremonii Stik nie wróci do więzienia, bo w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" ucieknie z konwoju! Zobacz ZWIASTUN.

"Pierwsza miłość" odcinek 4119 - piątek, 19.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Pogrzeb Teresy w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" będzie dla Mateusza Stika drogą do wolności, a dla jego ofiar - Emilki i Marty (Honorata Witańska) - wstrząsającą zapowiedzią tego, że psychopatyczny morderca jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. 

Tak rodzina "zmarłej" Teresy będzie ją wspominała w 4119 odcinku "Pierwszej miłości"

Zanim rodzina "zmarłej" Teresy w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" zbierze się na cmentarzu, żeby w kondukcie żałobnym wynieść urnę z prochami z kaplicy i złożyć ją do grobu, wszyscy spotkają się w mieszkaniu Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) i Janka (Maciej Mikołajczyk). Rodzinne spotkanie będzie okazją do miłych wspomnień o Teresie. Chociaż nie dla wszystkich. 

Kinga nie daruje sobie tego, że przez swój upór i zacietrzewienie nie zdążyła pojednać się z matką przed śmiercią. Z kolei młodsza córka Żukowskich. Danusia (Natalia Pełech), tak naprawdę nigdy nie odzyskała matki, bo Teresa nie miała okazji naprawić krzywd, które jej wyrządziła. 

Mateusz Stik na pogrzebie Teresy w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" jako mąż w żałobie!

Blady strach w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" padnie na żałobników, kiedy podczas pogrzebu Teresy na cmentarz wiedzie samochód służby więziennej, z którego wysiądzie skuty kajdankami Mateusz Stik! Psychola do grobu zmarłej żony doprowadzą dwaj strażnicy więzienny. Jak zareaguje rodzina Teresy, szczególnie Marek (Maciej Tomaszewski) i jej córki na wieść, że przed śmiercią wzięła ślub z mordercą za kratami więzienia? Dla wszystkich będzie to ogromny wstrząs.

Tak zareaguje Emilka na widok psychola Mateusza w 4119 odcinku "Pierwszej miłości"

Emilka, która na cmentarzu stanie w oko w oko z Mateuszem w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" zblednie i omal nie zemdleje. Wystarczy, że Stik na nią spojrzy, by stało się dla niej jasne, że to dopiero początek horroru...

