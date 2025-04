Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4006: Biały spędzi noc z nową dziewczyną! To ona zastąpi mu Ankę? - ZDJĘCIA

W 4006 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Biały (Igor Paszczyk), który do tej pory nie mógł się pozbierać po tragicznej śmierci Anki (Anna Pentz), niespodziewanie zbliży się do tajemniczej Mileny. Czy to ona pomoże mu zapomnieć o przeszłości? W 4006 odcinku serialu "Pierwsza miłość" widzowie będą świadkami nocy pełnej namiętności i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Czy nowa relacja Kamila to początek nowego rozdziału, czy tylko chwilowe zapomnienie?​ Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej!