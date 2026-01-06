Pierwsza miłość, odcinek 4141: Teresa pójdzie siedzieć tak jak Izabela! Skończy w areszcie za sfingowanie własnej śmierci

"Pierwsza miłość" odcinek 4141 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Czy w 4141 odcinku "Pierwszej miłości" nastąpi ostateczny koniec Teresy? Czy odsiadka za kratkami oznacza, że Żukowska wreszcie poniesie zasłużoną karę za to co zrobiła? Gdyby nie dała się omotać psychopatycznemu zabójcy, nie wzięła ślubu z Mateuszem Stikiem, bezwzględny mąż nie namówiłby jej na sfingowanie własnej śmierci! Teraz psychol jest na wolności, szykując się do krwawej masakry, by dopaść Emilkę (Anna Ilczuk)!

Tak skończy Izabela po uwięzieniu Teresy i próbie zabójstwa Marysi (Aneta Zając)!

Tuż po aresztowaniu Izabeli, która będzie chciała zabić Marysię, ten sam los w 4141 odcinku "Pierwszej miłości" czeka Teresę! Policja ją także zatrzyma. Nie od razu Żukowska trafi do więziennej celi, bo będzie leżała w ciężkim stanie w klinice We-med po kilku dniach spędzonych w piwnicy domu Izabeli. Przyjaciółka uwięzi ją tam, żeby jej nie wydała, nie pokazywała się ludziom, bo przecież wszyscy myślą, że Teresa nie żyje. Rodzina nawet ją pochowała!

Teresa aresztowana w klinice w 4141 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4141 odcinku "Pierwszej miłości" Teresa dojdzie do siebie na tyle, że będzie mogła o własnych siłach wyjść z kliniki. Prosto stamtąd policja zabierze Żukowską do aresztu. Poruszona losem matki Kinga obieca, że zatrudni dla niej prawnika. Ona jedna z całej rodziny spróbuje matce pomóc, choć jeszcze jej nie wybaczy przekrętu za śmiercią.

Kolejne ofiary Mateusza Stika w 4141 odcinku "Pierwszej miłości"! Dominika i Karma porwane, dwa ciała w aucie

Tymczasem Mateusz Stik w 4141 odcinku "Pierwszej miłości" znów da o sobie znać! Opuści już kryjówkę w lesie i zacznie realizować okrutny plan schwytania Emilki. Kiedy w tajemniczych okolicznościach zostaną porwane Dominika Porcz (Aneta Zając) i Karma (Monika Dawidziuk), które wcześniej uwolnią Teresę z piwnicy, policja znajdzie samochód, w którym zostaną. W środku funkcjonariusze odkryją dwa ciała. Badający tę tajemniczą sprawę Piotrek Majczyk (Michał Mikołajczak) z Hubertem (Rafał Szałajko) szybko trafią na powiązania z Mateuszem Stikiem.