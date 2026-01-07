Pierwsza miłość, odcinek 4134: Izabela przed zabiciem Marysi pozbędzie się Kacpra! Tak się dostanie do strzeżonej sali synowej - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4134 - piątek, 16.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Plan zabójstwa Marysi bezwzględna Izabela wprowadzi w życie w 4134 odcinku "Pierwszej miłości"! Już po wypadku synowej, która spadła ze schodów w jej domu, po tym jak zobaczyła żywą Teresę (Ewa Skibińska), podjęła decyzję, że dołoży wszelkich starań, żeby Marysia nie obudziła się ze śpiączki, by nie odzyskała przytomności.

To przez nią stan żony Kacpra nagle się pogorszy po ataku padaczki. Jednak na tym Izabela nie poprzestanie. Będzie gotowa usunąć każdego, kto stanie jej na drodze. Nawet własnego syna! Żeby odciągnąć uwagę Kacpra od nieprzytomnej Marysi będzie w stanie posunąć się do każdej podłości. Krążąc po klinice We-med jako następczyni Grażyny poczuje się zupełnie bezkarnie.

Zobacz też: Pierwsza miłość, odcinek 4135: Radość Izabeli podczas aresztowania! Będzie pewna, że zabiła Marysię - ZDJĘCIA

Oskarżenia Grażyny przeciwko Izabeli w 4134 odcinku "Pierwszej miłości"

Jednak w 4134 odcinku "Pierwszej miłości" to właśnie Grażyna wystąpi przeciwko Izabeli. Oskarży "przyjaciółkę" o posłużenie się podstępem w celu przejęcia udziałów kliniki, o to, że wykorzystała jej uzależnienie od alkoholu, aby zająć jej miejsce. W tym momencie Nowaczykowa poczuje, że grunt usuwa jej się spod nóg, że koniec jest blisko. Nawet prawnik nie da jej szans na wygraną z Grażyną w walce o klinice.

Kacper już nie będzie bronił matki w 4134 odcinku "Pierwszej miłości"

Na dodatek Kacper w 4134 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie już bronił matki. Podejrzewając, że Izabela może skrzywdzić Marysię, każe strzec żony w klinice, nie dopuści do tego, by nieobliczalna teściowa się do niej zbliżyła choćby na krok. Dla Izabeli stanie się jasne, że ma ostatnią szansę na zabicie znienawidzonej Marysi. Doprowadzona do ostateczności postawi sobie za cel zrealizować okrutny plan morderstwa do końca!

Tak Izabela w 4134 odcinku "Pierwszej miłości" dostanie się do sali Marysi, by ją zabić

Jak Izabela w 4134 odcinku "Pierwszej miłości" będzie chciała zabić Marysię? Po pozbyciu się Kacpra wyłączy w klinice alarm i pójdzie prosto do strzeżonej sali Marysi. Chwyci za poduszkę i zacznie dusić nieprzytomną żonę Kacpra! Nagle syn stanie w drzwiach...

Nie przegap: Pierwsza miłość, odcinek 4135: Izabela zabije nieprzytomną Marysię? Kacper uratuje żonę w ostatniej chwili i wyrzeknie się matki - ZDJĘCIA