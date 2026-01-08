Pierwsza miłość, odcinek 4137: Dominika z Karmą znajdą więzioną Teresę! Okradną Izabelę i tak natrafią na trop matki Kingi - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4137 - środa, 21.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Po aresztowaniu Izabeli za brutalny atak na Marysię (Aneta Zając) jej dom pozostanie pusty. To właśnie wtedy Dominika i Karma postanowią wykorzystać okazję. Będą przekonane, że w willi znajduje się coś wartościowego, co pozwoli im szybko się wzbogacić. Dla Dominiki będzie to także forma zemsty – Izabela od dawna krzywdziła Marysię i jej bliskich, a ostatnia próba zabójstwa jej siostry przeleje czarę goryczy.

Dominika z Karmą odnajdą żywą Teresę!

Podczas plądrowania domu kobiety złodziejki usłyszą dziwne odgłosy dochodzące z piwnicy. Początkowo uznają je za złudzenie, jednak ciekawość weźmie górę. Na dole odkryją Teresę Żukowską, uwięzioną i skrajnie wycieńczoną. Szybko uświadomią sobie, że Izabela przez długi czas przetrzymywała ją w ukryciu. To odkrycie wpędzi Dominikę i Karmę w poważny dylemat.

Dominika z Karmą nie pomogą więzionej Teresie?

Dominika i Karma nie będą mogły wezwać pomocy, bo same znajdą się na miejscu przestępstwa. Każdy ruch będzie mógł obrócić się przeciwko nim. Z jednej strony zobaczą kobietę walczącą o życie, z drugiej – świadomość, że ich obecność w domu Izabeli może mieć poważne konsekwencje prawne. Napięcie między nimi wzrośnie, a różnice charakterów dadzą o sobie znać w najbardziej dramatycznym momencie.

I właśnie odnalezienie żywej Teresy sprawi, że między złodziejkami pojawi się spory spór. Nie pomogą matce Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), by nie sprowadzać na siebie kłopotów?

Wydarzenia z 4137 odcinka "Pierwszej miłości" będą bezpośrednią konsekwencją wcześniejszych dramatów. Izabela po ataku na nieprzytomną Marysię będzie przekonana, że ją zabiła. Z uśmiechem da się aresztować, wierząc, że raz na zawsze pozbyła się znienawidzonej synowej. Nie będzie wiedziała, że Marysia przeżyje dzięki szybkiej reakcji Kacpra (Damian Kulec), ani że jej własne sekrety wkrótce wyjdą na jaw. Szczególnie że Teresa żyje i prawdopodobnie zostanie uwolniona. To jeszcze nie koniec dramatów.