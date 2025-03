Pierwsza miłość, odcinek 3992: Pierwsza nielegalna walka Białego. W ten sposób pozna intrygującą Milenę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3992 - środa, 9.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3992 odcinku "Pierwszej miłości" Kamil stoczy swoją pierwszą nielegalną walkę. Do podejrzanych "gal" dojdzie w fitnessie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), która oczywiście nie wie, co wyprawia cwany brat Oskara. Alan kompletnie nie wykorzystuje szans i pomocy bliskich. Wplącze się w dziwną znajomość z Iwo, w co dodatkowo zaangażuje chętnego Białego.

Pierwsza nielegalna walka Białego w 3992 odcinku "Barw szczęścia"

Kamil po śmierci Anki (Anna Pentz) nie jest sobą, szuka wrażeń i adrenaliny. Z tego też powodu, propozycja od Alana wyda się tak kusząca. Zanim stanie do walki, kolega przygotuje go do bitki, a potem nadejdzie czas na sprawdzenie swoich sił. Za całym przedsięwzięciem stoi podejrzany Iwo. Zbiera wpływowych ludzi, którzy obstawiają walki mężczyzn znajdujących się w trudnych sytuacjach, szukających szybkiego zarobku lub, tak jak Kamil, chcących odreagować i zapomnieć…

Kamil poza intrygującą dziewczynę

Podczas pierwszej walki w 3992 odcinku "Pierwszej miłości" Kamil nie tylko będzie miał okazję do zaprezentowania się przed widownią, pokazania, co potrafi, ale także nawiąże nowe znajomości. I wcale nie chodzi o kontakt z biznesmenami, a o pewną kobietę... Zdradzamy, że wkrótce w "Pierwszej miłości" Biały zbliży się do intrygującej dziewczyny.

Przedstawi się jako Milena, ale nie jest to jej prawdziwe imię. Dziewczyna zaintryguje Białego, będzie głodna przygód i doznań. Wkrótce okaże się, że za tym pędem do życia na maksa skrywa się mroczna tajemnica. Nowa dziewczyna pojawi się również na horyzoncie Filipa (Dominik Smaruj). Losy obu przyjaciół splotą się w szokującym zwrocie akcji w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".