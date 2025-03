Pierwsza miłość, odcinek 4002: Lilka straci ciążę? Bartek dowie się, kto jest ojcem jej dziecka - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4002 - środa, 23.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Lilka w 4002 odcinku "Pierwszej miłości" przyjdzie do Bartka na badania. Miedzianowski zajmuje się pacjentką, ale póki co nie ma pojęcia, że ojcem dziecka jest Janek! Mąż Kingi nadal lawiruje, robi z bliskich głupich, chociaż jego kłamstwa nie są całkowicie ukryte. To m.in. Teresa (Ewa Skibińska) odkryła dziwną relację zięcia z Lilką. Sama zainteresowana nadal nie wie, że mąż ma dziecko z kochanką i cały czas skacze między nią a Lilką. Sytuacja jest o tyle trudna, że Kinga niedawno dostała szokujące wieści o chorobie płodu. U nienarodzonego dziecka wykryto Zespół Edwardsa. To oznacza, że może w ogóle nie dożyć porodu!

Nagłe pogorszenie się stanu zdrowia Lilki

Podczas badań w gabinecie u Bartka w 4002 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do niespodziewanego, podejrzanego krwawienia! Lilka gorzej się poczuje, a lekarz podejmie natychmiastowe kroki, by jej pomóc. Miedzianowski zaleci m.in. pomiar ciśnienia czy uregulowanie oddechu.

Bartek każe wzywać ojca dziecka Lilki. Nie przewidzi, że to Janek!

Cała sytuacja będzie na tyle stresująca, że Bartek wyda polecenie, by poinformować ojca dziecka, który powinien wesprzeć partnerkę w trudnej chwili. To oczywiste, że Lilka zacznie martwić się o stan dziecka i nawet mimo opieki Bartka, potrzebowałaby otuchy. Miedzianowski nie przewidzi, że do gabinetu zmierza nie kto inny, jak Janek!

Zdradzamy, że w 4002 odcinku "Pierwszej miłości" zaalarmowany mąż Kingi faktycznie zjawi się w placówce, weźmie zdezorientowaną Lilkę w ramiona i pocieszy. Czy zrobi to na oczach Bartka? Miedzianowski okryje wreszcie szokującą prawdę o tym, że mąż przyjaciółki Emilki (Anna Ilczuk) wspiera ciężarną Lilkę, ponieważ to właśnie jego dziecko urodzi kobieta!?