M jak miłość, odcinek 1861: Nowy Marek u Mostowiaków ujawni Marysi wstydliwy sekret Artura - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W rodzinie Mostowiaków w "M jak miłość" jest tylko jeden Marek i nawet pięć lat po tym, jak Kacper Kuszewski odszedł z serialu, pożegnał się z obsadą, nic nie wskazuje na to, by mógł go zastąpić ktoś inny. To jednak nie zmienia faktu, że imię "Marek" nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla jednego bohatera.

Kim jest nowy Marek, lekarz z "M jak miłość"?

Inna postać, lekarz Marek, znakomity kardiochirurg, pojawił się już jakiś czas temu w wątku Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski). Właśnie on uratował życie ich nienarodzonej córki, przeprowadził operację u dziecka z wadą serca. Przypomnimy, że wtedy Artur Rogowski polecił przyjaciołom Marka, z którym studiował i który jest wybitnym specjalistą w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii.

Nieznane fakty z przeszłości Artura Rogowskiego i Marka wyjdą na jaw w 1861 odcinku "M jak miłość"

Dopiero w 1861 odcinku "M jak miłość" Marek da się poznać bliżej, a Marysia będzie miał okazję usłyszeć od dawnego przyjaciela Artura ze studiów historie z młodości męża, których nie znała. Szczególnie to bardziej pikantne szczegóły z pobytu Artura i Marka w Hamburgu, gdzie wiedli bardzo rozrywkowy tryb życia.

Tuż po tym, jak w 1861 odcinku "M jak miłość" Marek przekroczy próg domu Mostowiaków, Marysia zrobi na przyjacielu Artura ogromne wrażenie. Chociaż cel wizyty lekarza będzie zupełnie inny, bo Rogowscy podsuną Markowi swoją samotną przyjaciółkę Judytę (Paulina Chruściel) - No tak, dlaczego nie jestem zdziwiony? Artur zawsze miał słabość do pięknych kobiet... - przywita się Marek, a Artur od razu zaprowadzi porządek. - Oj, nie podrywaj mi żony!

- Naprawdę? To chętnie się dowiem, czegoś więcej na ten temat... - zaintrygowana Marysia dzięki Markowi pozna nieznane fakty z przeszłości Artura, gdy jako student medycyny wyjechał na stypendium do Hamburga.

Co Artur Rogowski będzie miał na sumieniu w 1861 odcinku "M jak miłość"? Marek go wyda!

Na swoją zgubę w 1861 odcinku "M jak miłość" to Rogowski zacznie "drażliwy" temat, nieświadomy tego, że Marek wyda go przed jego żoną. - Na początku wszystko tam było nowe. Inny język, kultura pracy. Przez pierwsze tygodnie, to my w ogóle z oddziału nie wychodziliśmy...

- Ale jak już wyszliśmy, to hulaj dusza, piekła nie ma! Mogliśmy wreszcie wyluzować po tych niekończących się dyżurach, napięciu, stresie... Więc ruszaliśmy w miasto - wygada się Marek. - O i teraz dochodzimy do najciekawszej części wspomnień... - Marysia czujnie nastawi uszu. - Marka nie moich! - Byliśmy młodzi, bardzo przystojni, wolni. No i chętnie z tej wolności korzystaliśmy! No cóż, lepiej grzeszyć i żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło! - Mów za siebie! - Mój mąż niczego nie żałuje, ani niczego nie pamięta! - Oczywiście, że ja niczego nie żałuję... - zapewni żonę Artur. - A teraz chwila prawdy... Proszę mi powiedzieć, co mój mąż ma na sumieniu i co takiego nabroił i czy była ładna? - Śmiało, śmiało, mów... - Rogowski nagle 1861 odcinku "M jak miłość" przerwie Markowi, by ten nie powiedział za dużo.

Czego Marysia w "M jak miłość" nie wie o Arturze Rogowskim?

Po kolacji z Markiem i Judytą w 1861 odcinku "M jak miłość" Marysia nie spocznie póki, nie wypyta Artura, jak bardzo rozrywkowy tryb życia wiódł w Hamburgu, czy był wtedy z kimś na poważnie, czy miał dziewczynę, z którą mieszkał. Mimo że ich małżeństwo trwa od lat, to do tej pory nie znała tej części przeszłości Artura, więc może się jeszcze mocno zaskoczyć...