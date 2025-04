M jak miłość, odcinek 1867: Aneta jako pierwsza dowie się o ciąży Kasi. Pozbędzie się dziecka? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1867: Olek poważnie chory! Aneta zmusi go do kompleksowych badań - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1867 odcinku "M jak miłość" Kasia odkryje szokującą prawdę! Będzie w ciąży z kochankiem Mariuszem?! Akurat Karska jest bohaterką, która od początku komunikowała, że wcale nie widzi się w roli mamy. M.in. o to powstawały spory z Jakubem, który jak najbardziej widzi się w roli przyszłego taty. Lekarka nigdy szczerze i całkiem wprost nie zakomunikowała, że w ogóle nie chce dziecka. Raczej zbywała rozmowy, prosiła o czas do namysłu i udawała, że może jeszcze zmieni zdanie. Tymczasem było wiadomo, że Kasia nie chce dziecka, nie chce być mamą i starczy jej bycie ciocią dla małej Krysi, córki Justyny (Magdalena Wieczorek), która uciekła z dzieckiem i partnerem z kraju.

Kasia nigdy nie chciała dzieci

Zdradzamy, że w 1867 odcinku "M jak miłość" Kasia poczuje dziwne zmiany, dolegliwości, których wcześniej nie odczuwała. Jako lekarka od razu połączy fakty i wykona test ciążowy. Wynik będzie mówił sam za siebie! Wszystko wskazuje na to, że kobieta zajdzie w ciążę z Mariuszem. Jeszcze podczas związku z Jakubem zabezpieczała się, pilnowała brania tabletek antykoncepcyjnych, a noce z kochankiem mogą być tymi, podczas których doszło do zapłodnienia. Póki co nie ma jednak stuprocentowej pewności, kto będzie ojcem dziecka lekarki i czy w ogóle dojdzie do porodu...

Aneta jako pierwsza dowie się, że Kasia jest w ciąży!

Już w 1867 odcinku "M jak miłość" Aneta stanie się pierwszą osobą, której Kasia wyjawi całą prawdę o dziecku. Nigdy nie chciała być mamą, a teraz musi ogłaszać "radosną" nowinę... Mimo całej złości Anety, Chodakowska zacznie współczuć koleżance. Nadal uważa, że popełniła fatalne błędy, ale w kwestii nieplanowanej i niechcianej ciąży wesprze przyjaciółkę.

Nawet podczas dyżuru lekarek w 1857 odcinku "M jak miłość", kiedy Kasia dosłownie zaleje się łzami, rozczulona Aneta weźmie koleżankę w ramiona. Wesprze Karską i pocieszy. Reakcja Kasi na ciążę może budzić pytania, czy Karska będzie chciała pozbyć się dziecka... Jako lekarka z pewnością ma dojścia i kontakty, ale na to, jaka będzie ostateczna decyzja Kasi, trzeba będzie jeszcze poczekać.