M jak miłość, odcinek 1865: Kasia nie przestanie myśleć o Jakubie! Nie będzie szczęśliwa z Mariuszem - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1867: Kasia w ciąży z Mariuszem! Wynik testu ciążowego doprowadzi ją do rozpaczy - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1867: Olek poważnie chory! Aneta zmusi go do kompleksowych badań - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1865: Martyna znajdzie Jakuba w strasznym stanie w leśniczówce! Tak go uratuje zanim się stoczy

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Związek Kasi i Mariusza w 1865 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie miłosną sielanką i dość szybko zdradziecką żonę Jakuba dopadną coraz większe wyrzuty sumienia, że skrzywdziła i zostawiła tak dobrego człowieka. Ale czy to oznacza, że Kasia zrezygnuje z rozwodu z Jakubem, pożałuje rozstania i odejścia do Mariusza? Trudno będzie ocenić o co chodzi Kasi. Nawet jej jedyna przyjaciółka Aneta nie zdoła jednoznacznie stwierdzić, czego ona tak naprawdę teraz chce!

Kasia w 1865 odcinku "M jak miłość" wypyta Anetę o Jakuba

Podczas wspólnego dyżuru w klinice w 1865 odcinku "M jak miłość" Kasia nagle wyskoczy do Anety z tekstem, że zależy jej na Jakubie, że martwi się o niego i chciałaby wiedzieć, co się z nim teraz dzieje. Od dnia, w którym Karski wyrzucił rzeczy niewiernej żony ze swojego domu i wyniósł się do leśniczówki Martyny (Magdalena Turczeniewicz), miną bowiem kolejne tygodnie.

- Aneta ja myślę o nim, Jakub nigdy nie będzie mi obojętny... - zapewni Kasia, ale Chodakowska dość chłodno przyjmie te słowa Kasi, która podle postąpiła z Kubą. Zdradziła go, okłamała, a teraz układa sobie życie z Mariuszem, jakby Karski nie istniał!

- Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to to, że jakoś daje sobie radę. Z naciskiem na jakoś... - powie dobitnie Aneta.

Co z Jakubem w 1865 odcinku "M jak miłość"? Zacznie pić, bo nie pogodzi się z odejściem Kasi

Niestety z Jakubem w 1865 odcinku "M jak miłość" będzie coraz gorzej! Kompletnie załamany utratą żony, zamknie się w sobie, a dom Martyny w leśnej głuszy stanie się idealnym miejscem do ukrywania się przed całym światem. Nawet Marcinem (Mikołaj Roznerski). Jakub zacznie pić do nieprzytomności, by zagłuszyć ból po rozstaniu z ukochaną. I w takim strasznym stanie Jakuba znajdzie Martyna...