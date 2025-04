M jak miłość, odcinek 1866: Tak Bartek dowie się, że Dorota żyje? Dojdzie do decydującego spotkania z Adą

M jak miłość, odcinek 1862: Lenka ukryje przed Kingą i Piotrkiem prawdę o ojcu Sary! Hoffman to potwór - ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1866 odcinku "M jak miłość" Bartek dowie się wreszcie, że jego żona żyje i ma się całkiem nieźle?! Kawecka przyjechała do Grabiny, ale w skutek kilku zdarzeń wcale nie spotkała się z mężem. Mało tego, jest przekonana, że ukochany ułożył sobie życie z Natalką (Dominika Suchecka).

Bartek w 1866 odcinku "M jak miłość" pojedzie do Warszawy. Dowie się prawdy o Dorocie?

Lisiecki odwiedzi stolicę. Osobiście spotka się z Adą, która jako jedna ma pełny ogląd sytuacji i rozmawiała z Kawecką po jej powrocie do kraju. Ada, podobnie jak Dorota, żyją w przekonaniu, że Bartek ruszył na przód, że układa sobie życie bez Kaweckiej. Kiedy jednak Ada porozmawia z Lisieckim w 1866 odcinku "M jak miłość", zda sobie sprawę, że mężczyzna nadal kocha Dorotę, cały czas o niej myśli i się nią przejmuje. To da jej do myślenia i podejmie dalsze kroki.

Przyjaciółka Doroty w 1866 odcinku "M jak miłość" namówi ją, by powiedziała Bartkowi, że żyje?

Ada uzna w 1866 odcinku "M jak miłość", że Dorota powinna raz jeszcze skontaktować się z mężem, tym razem skutecznie. Poprzednie telefony nic nie dały, Lisiecki nawet nie odebrał, bo nie wiedział, że dzwoniący numer należy do żony. Mężczyzna nie jest nawet przekonany, czy ukochana w ogóle żyje.

Ada powie Dorocie o swoich spostrzeżeniach, że Bartkowi nadal bardzo na niej zależy. W 1866 odcinku "M jak miłość" przekona przyjaciółkę, by poważnie porozmawiała z Bartkiem? Czy to właśnie będzie ten moment, w którym Lisiecki dowie się, że żona żyje? O tym przekonamy się już niebawem.

M jak miłość. Bartek nie uwierzy, że Dorota żyje? Ksiądz wmówi mu,że to duch