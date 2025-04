M jak miłość, odcinek 1864: Obcy typ dobierze się do Sylwii w kawiarni! Błyskawicznie pożałuje swojego ruchu - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1864: Nowy Mateusz do końca trzymał to w tajemnicy! Tylko Marek znał prawdę o synu - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1864 odcinku "M jak miłość" pani Ola postanowi na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach i... zakochać się. Zainspirowana zmianami w swoim życiu i komplementami Wernera, odważy się założyć profil na portalu randkowym i szybko umówi się z niejakim Adamem. Będzie podekscytowana, ale też bardzo zestresowana. Na szczęście Sylwia okaże się prawdziwą przyjaciółką i zgodzi się pełnić rolę cichej obserwatorki, by w razie czego ruszyć z pomocą.

Sylwia uratuje panią Olę w trakcie tragicznej randki w 1864 odcinku "M jak miłość"

Kobiety w 1864 odcinku "M jak miłość" opracują genialny plan. Jeśli pani Ola poczuje się niekomfortowo, upuści łyżeczkę ze stołu, co będzie znakiem dla Sylwii do natychmiastowej interwencji. I choć początek randki będzie obiecujący, to Adam szybko pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zacznie rzucać dziwne sugestie, unikać tematów osobistych i próbować przesunąć granice. Pani Ola, wyczulona na takie sygnały uruchomi ich plan i wtedy rozpocznie się prawdziwa afera.

Obcy mężczyzna w 1864 odcinku "M jak miłość" zacznie dobierać się do Sylwii!

W 1864 odcinku "M jak miłość" Sylwia podejdzie do stolika, udając przypadkowe spotkanie. Będzie grzeczna, ale stanowcza, dając Adamowi do zrozumienia, że nie będzie akceptować żadnych dwuznacznych zachowań. Niestety, mężczyzna zrozumie to na opak. Gdy zauważy, że kobiety są we dwie, zrobi się jeszcze bardziej bezczelny. Wygada się, że liczył na "szybką akcję" i zacznie zachowywać się jak ostatni cham!

W szokującej scenie z 1864 odcinka "M jak miłość" Adam bezczelnie dotknie Sylwii, łapiąc ją za pośladki. Ukochana Wernera zareaguje natychmiastowo i zdecydowanie i uderzy go z liścia w twarz, nie zważając na świadków. W kawiarni zapadnie cisza, a wszyscy będą obserwować, co będzie dalej. Sylwia nie tylko uratuje panią Olę, ale też pokaże, że żadnemu mężczyźnie nie wolno przekraczać granic i traktować kobiet w taki sposób.