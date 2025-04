M jak miłość, odcinek 1865: Kama zaszaleje na scenie! Jej występ rozgrzeje wszystkich facetów - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim zaszła w ciążę i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO

M jak miłość, odcinek 1865: Tajemnicza noc Jakuba i Martyny! Zaproponuje, by została z nim w leśniczówce na dłużej - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1865 odcinku "M jak miłość" Kama pokaże, że potrafi nie tylko wspierać Marcina emocjonalnie, ale też zawodowo. Para wpadnie na trop podejrzanej sprawy, która zaprowadzi ich do nocnego klubu. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam będą kryły się kluczowe informacje, a właściciel lokalu będzie miał wiele do powiedzenia w sprawie, którą bada Chodakowski. Jednak żeby Marcin mógł działać bez wzbudzania podejrzeń, Kama zdecyduje się na szalony ruch!

Kama w 1865 odcinku "M jak miłość" da popis w nocnym klubie!

Kama bez zastanowienia wkroczy na scenę i z energią tancerki zaśpiewa legendarny hit "Kocham cię, kochanie moje". Jej wdzięk, ruchy i sceniczna charyzma przykują uwagę wszystkich mężczyzn w klubie. Faceci w 1865 odcinku "M jak miłość" będą zahipnotyzowani, a Kama skradnie show! Dzięki temu Marcin spokojnie zagada z właścicielem i wyciągnie od niego cenne informacje. Ale ten plan wcale nie zakończy się happy endem?

Kama i Marcin w 1865 odcinku "M jak miłość" wspólnie rozwiążą niebezpieczną sprawę detektywistyczną

W 1865 odcinku "M jak miłość" śledztwo, które podejmą Marcin i Kama, okaże się znacznie bardziej niebezpieczne, niż początkowo zakładali. Wcześniej Kama już zaczęła pomagać ukochanemu w pracy, co zapoczątkowało jej nową, detektywistyczną drogę. Tym razem jednak wkroczy na wyższy poziom ryzyka. W klubie atmosfera będzie naprawdę gęsta. Facetów nie zabraknie, a niektórzy z nich wcale nie będą przyjaźnie nastawieni. Marcin, widząc Kamę na scenie, z początku poczuje dumę, ale szybko ogarnie go niepokój.

Po wszystkim Marcin i Kama wsiądą do samochodu i wtedy emocje wezmą górę. Chodakowski w 1865 odcinku "M jak miłość" powie ukochanej, że jej zachowanie było kompletnie nieodpowiedzialne i że nie życzy sobie, by więcej narażała się na takie niebezpieczeństwo.