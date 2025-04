M jak miłość, odcinek 1865: Zdesperowana Kama zaskoczy Marcina. Wymusi na nim, by przyjął ją do pracy w agencji - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1866: Marcin wyleci do Stanów? Zrobi wszystko, by odnaleźć Dorotę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Cieniem na szczęściu Kamy i Marcina w 1865 odcinku "M jak miłość" położą się jej problemy w butiku, który nie będzie przynosił wystarczających dochodów, by pokryć czynsz. Póki co Kama nie zrezygnuje z prowadzenia sklepu ze swoją siostrą Anią (Alina Szczegielniak), ale przez głowę przyjdzie jej myśl, że mogłaby dorobić w agencji Marcina i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Jak wpadnie na pomysł, by pracować z ukochanym?

Uparta Kama nie przyjmie odmowy Marcina w 1865 odcinku "M jak miłość"?

- W życiu bywa tak, że nie można mieć wszystkiego. U Kamy to chyba jest taka reguła. Kama nie boi się nowych wyzwań. Przebojowość też w sobie ma. Przekracza swoje granice. Ona żyje tu i teraz. Po prostu co jej los daje, stara się wykorzystywać i tak żyć pełnią życia. Kama rozumie obawy Marcina, ale jest uparta, a przede wszystkim ma takiego czuja, że w duecie z Marcinem oni tworzą taki "power couple" - wyjaśniła Michalina Sosna w "Kulisach serialu M jak miłość".

Wspólne śledztwo Kamy i Marcina w 1865 odcinku "M jak miłość"

Kolejne śledztwo Marcina wciągnie też Kamę do tego stopnia, że w 1865 odcinku "M jak miłość" wkroczy z nim do baru karaoke, a kiedy zrobi się naprawdę gorąco, wejdzie na scenę i zacznie śpiewać. Odwracając tym samym uwagę niebezpiecznych typów. Bo tej jednej akcji Kama uzna, że praca z Marcinem to idealne rozwiązanie. Ona potrzebuje pieniędzy, żeby ratować butik przed zamknięciem, a jemu przydałaby się wspólniczka, nie wzbudzająca podejrzeń, która mogłaby być Chodakowskiego tajną bronią.

Ale Marcinowi pomysł Kamy w 1865 odcinku "M jak miłość" wcale się nie spodoba.

- Może przyjąłbyś mnie do pracy w swojej agencji? - Nie ma mowy! - Możemy pertraktować... - Powiedziałem, nie ma mowy! - No tak, bo ja jestem taka mała, krucha. Boisz się o mnie... - Tak, boję się! Bo za tobą szaleję!

Kama nie odpuści Marcinowi w 1865 odcinku "M jak miłość"

Odmowa Marcina w 1865 odcinku "M jak miłość" będzie na tyle stanowcza, że Kama przestanie naciskać na wspólną pracę. Na razie, bo uparta Ślązaczka jest typem kobiety, która jak raz coś sobie postanowi, to nie odpuści!

- Kama jest bardzo kreatywną osobowością i na pewno znajdzie coś, co Marcina zaskoczy... Marcin się nie godzi na tę współpracę ze względu na to, że to jest trudna praca i bardzo niebezpieczna. Bardzo kocha Kamę i po prostu boi się o nią. Nie chciałby jej stracić... - uchylił rąbka tajemnicy Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość".