Barwy szczęścia, odcinek 3173: Andrzej położy łapę na rodowych klejnotach Józefiny. Będzie na finiszu swojego planu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3173 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina okazała się pierwszą kobietą w życiu Andrzeja, która była dla niego „wyzwaniem”. Tak ją określił w rozmowie ze swoim znajomym, Antonim Kiryłło (Cezary Nowak), pokazując mu rezydencję pod jej nieobecność.

Prezent Józefiny dla Andrzeja za miliony w 3170. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Andrzej dobił targu z Trojanem (Piotr Makarski) i kupił od niego dworek za pieniądze Józefiny. Dżo nie tylko za niego zapłaciła biorąc gigantyczny kredyt pod zastaw stadniny, ale jeszcze się ucieszyła, że mogła pomóc narzeczonemu.

Andrzej wyniesie biżuterię Józefiny w 3173. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3173. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina zmusi Andrzeja do pokazania się jej w ślubnym fraku, by niczego nie zostawić przypadkowi. Co by było, gdyby jego ubranie nie pasowało do jej ślubnej sukni…? Dżo powie o sobie:

- Planuję, przewiduję i nigdy się nie mylę.

A Andrzejowi przemknie przez myśl – sądząc po wyrazie twarzy – że musi jednak być z tą kobietą ostrożny do końca. Tego samego dnia Rawiczowa wyjmie szkatułkę z rodową biżuterią, którą ma zamiar założyć na ślub, a Zastoi-Modelskiemu zaświecą się do niej oczy. Wyciągnie do nich rękę, ale Józefina od razu odsunie chciwe łapsko.

- Nigdy wcześnie nie widziałem, żebyś je nosiła – powie jej narzeczony.

- Są zbyt drogocenne. Kobiety w naszej rodzinie zakładały je na specjalne okazje.

Andrzej zacznie krążyć wokół stołu z klejnotami, jak drapieżnik zasadzający się na ofiarę. Ale Dżo zamknie szkatułkę. Chciwiec wróci jednak do tematu biżuterii, proponując jej odświeżenie:

- Tak sobie myślę o tych klejnotach, one tak leżą – tu Rawiczowa zacznie patrzeć na niego bardzo podejrzliwie – nieużywane, nie chciałabyś ich odświeżyć?

Oczywiście, narzeczony ma swojego „fachowca od precjozów”, który natychmiast może się nimi zająć. I cóż… Józefina zdejmie z łańcuszka na szyi kluczyk do szkatułki i mu go da. A wszystkiemu będzie się przyglądał niczego złego niepodejrzewający Cezary (Marcel Opaliński). Andrzej jeszcze tego samego dnia wyniesie biżuterię Rawiczów.