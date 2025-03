Barwy szczęścia, odcinek 3170: Andrzej puści zaślepioną miłością Józefinę z torbami? Pożyczy miliony!

„Barwy szczęścia" odcinek 3170 - poniedziałek, 14.04.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej znowu przypomni, że „jego rodzina rozjechała się po świecie” i dlatego on nie zamierza nikogo zapraszać na wesele w Finlandii. Józefinie wyda się to bardzo dziwne, ale jeszcze nie podejrzane – sama natomiast zamierza gościć krewnych niewidzianych od lat i z najdalszych zakątków.

Złote zaproszenia w 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" przygotowania do fińskiego wesela nabiorą tempa. Andrzej przypomni Józefinie, że to on płaci za uroczystość i bankiet, więc nie muszą oszczędzać. Sprzeda przecież swoje mieszkanie w Warszawie...Więc kiedy Dżo wpadną w oko weselne zaproszenia ze złotą nitką, bardzo drogie, narzeczony obieca, że je kupi.

W 3170. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina zapożyczy się dla Andrzeja na wiele milionów

W 3170. odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie tylko zakochana, ale i zaślepiona miłością Józefina pokaże, jak wielkie ma zaufanie do narzeczonego. W końcu Andrzej już długi czas je buduje nie szczędząc zapału. Okręcił sobie wokół palca nie tylko ją, ale także jej rodzinę i przyjaciół. Zdobył sympatię Cezarego (Marcel Opaliński) i szturmem podbił Małgorzatę (Adrianna Biedrzyńska), a zwłaszcza wychwalającego go pod niebiosa Jerzego (Bronisław Wrocławski). Również zamknięta w sobie Sofia (Valeria Gouliaeva) go polubiła. Ale tak właśnie postępują rasowi naciągacze. Potrafią zdobyć innych wkradając się w ich łaski, robiąc dobre wrażenie, nawet ponosząc przy okazji jakieś drobne koszty – bo narzeczony w końcu kupi te zaproszenia ze złotą nitką. Czy Andrzej jest oszustem? Przezornej Dżo zapaliła się już jedna czerwona lampka. Zastoja-Modelski (to, nawiasem mówiąc, zupełnie niearystokratyczne nazwisko od razu wskazuje na kłamcę) nie zaprosił nikogo na swój ślub i wesele. Cały czas tłumaczy to tym, że zerwał kontakty z rodziną, która tylko czyha na jego majątek. A czy w ogóle ma jakiś majątek? Czy puści Rawiczową z torbami odbierając jej wszystko? Józefina wiedząc, jak rzekomo bliski jego sercu jest dworek, który utraciła jego szlachecka familia, weźmie pożyczkę i mu go kupi. Na usta aż ciśnie się okrzyk: błąd! Ale zakochani ludzie nie postępują rozsądnie...