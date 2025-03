Barwy szczęścia, odcinek 3165: Rozstanie Dominiki i Sebastiana. Kowalski ją opuści i wyjedzie do Ameryki Południowej

„Barwy szczęścia" odcinek 3165 - poniedziałek, 07.04.2025, o godz. 20.05 w TVP

Dominika zostanie wkrótce sama. Raczej nie będzie mogła liczyć na pomoc Soni, która niedługo może sama jej potrzebować w związku z coraz bardziej roszczeniowym Stefaniakiem. Robert jest ostatnio zły na Kowalską – której i tak nienawidzi – sądząc, że namawiała jego partnerkę do wzięcia udziału w kampanii antyprzemocowej Madzi (Natalia Sierzputowska), Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) i „Szoku”. I Dominika i Sonia zostały w przeszłości zgwałcone.

Sebastian martwi się o Mateusza w serialu „Barwy szczęścia”

Sebastian na własne oczy zobaczył, jak Stefaniak wykoleja Mateuszka (Filip Kowalewicz). Kiedy Sonia podrzuciła go Dominice na jego prośbę, Kowalski chciał, jak zwykle, zapewnić mu w domu jakieś rozrywki. Nauczył go gry w szachy. Ale malec zaproponował Sebastianowi… partyjkę pokera. Właśnie tak edukuje go Robert – grają razem w pokera i oczko…

Wyjazd Sebastiana do Brazylii w 3165. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3165. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika i Sebastian będą musieli się rozstać. Zanosiło się na to już od jakiegoś czasu. Marek podpisał lukratywny kontrakt z brazylijską firmą, który wiąże się z pobytem w jej siedzibie. Kowalski musi polecieć do Brazylii na kilka miesięcy. W tym czasie Dominika będzie musiała dać sobie radę sama. Sebastian będzie się martwił, czy Stefaniak nie wykorzysta jego nieobecności, by przypuścić atak na żonę, znienawidzoną najemczynię jego lokalu… Będzie się też niepokoił o Mateusza, bo Robert zaczyna już pokazywać swoją prawdziwą twarz po kilku spokojnych miesiącach w swoim nowym związku z Sonią. W 3165. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika z Elizą (Danuta Kowalska) pożegnają Sebastiana, mając nadzieję, że wróci cały i zdrowy do domu.