Barwy szczęścia, odcinek 3175: Kancelaria Natalii nie dałaby rady bez Asi. Genialna asystentka zaskoczy prawników – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3175 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Asia zmieniła życie pod wpływem Szczepana (Robert Gulaczyk), swojej byłej sympatii z podstawówki. To on pierwszy zauważył, że Sokalska, która do tej pory sprzątała kancelarię, dobrze orientuje się w jej sprawach. Asia wzięła sobie do serca jego rady dotyczące przekwalifikowania się i ukończyła kurs dla zawodowych sekretarek.

Szczepan zatrudnił Asię w serialu „Barwy szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Asia, absolwentka szkoły krawieckiej, ukończyła kurs zarządzania sekretariatem. Szczepan – który zarządzał kancelarią pod nieobecność przebywającej w Indiach Natalii - zaproponował jej zostanie jego pełnoetatową asystentką za dobre wynagrodzenie. Uznał, że nie znajdzie lepszej kandydatki. Sokalska ostatecznie się zgodziła przyjąć posadę.

Asia – sekretarka na wagę złota w 3075. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3075. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Natalia i Asia wrócą z sądu do kancelarii. Zwoleńska zamelduje, że poszło bardzo dobrze, ale tylko dzięki systemowi porządkowania dokumentów „naszej kochanej Asi”.

- Ja też już się przekonałem o korzyściach tego systemu – przytaknie Klemens.

- Och dajcie spokój, ja tylko robię to, co należy do moich obowiązków – stwierdzi Sokalska.

- Nie bądź taka fałszywie skromna – uśmiechnie się Natalia.

Zaraz potem Klemens zapyta ją o pismo roszczeniowe do producenta akumulatorów, które znajdzie na swoim biurku, ale okaże się, że to nie ona jest jego autorką. Tylko Asia, fenomenalna asystentka. Górecki i Zwoleńska będą na nią patrzeć z niedowierzaniem, a zaraz potem z podziwem, jakby nabrali przekonania, że bez niej kancelaria by upadła. Achom i ochom nad jej geniuszem nie będzie końca. Klemens zasugeruje nawet, że może zażądać podwyżki, ale Natalia mu przypomni:

- Na razie musimy się pozbierać po tej sprawie ze Szczepanem.

Górecki, który wciąż nie będzie się mógł otrząsnąć z podziwu dla fantastycznej sekretarki, zrobi wszystkim kawę.