Barwy szczęścia, odcinek 3021: Asia mecenasem? Małgorzata ją awansuje w kancelarii, ale Sokalska będzie kręcić nosem

Barwy szczęścia, odcinek 3020: Kasia złamie Mariuszowi serce! To wcale nie będzie prawdziwa miłość - ZDJĘCIA, WIDEO

Barwy szczęścia, odcinek 3020: Mariusz ulegnie wypadkowi i trafi do szpitala? Kasia okaże mu wsparcie, jakiego nie znał! - ZDJĘCIA

Los zetknie Asię z dawną miłością w 3021. odcinku „Barw szczęścia” po wakacjach

W 3021. odcinku „Barw szczęścia” Asia rozpozna w nowym prawniku, który ma zastąpić Klemensa, swojego dawnego chłopaka ze szkoły. Początkowo będzie tym zachwycona – widok Szczepana ją ucieszy. Okaże się, że Krajewski to kumpel ze studiów Natalii i Klemensa i dlatego dostał tę pracę. Szczepan zwierzy się także Asi, że odszedł z dużej kancelarii, by w małej dostać szansę zostania partnerem.

Asia rzuci sprzątanie w 3021. odcinku „Barw szczęścia”?

Asia, w 3021. odcinku „Barw szczęścia” zawstydzona tym, że w porównaniu ze Szczepanem niczego zawodowo w życiu nie osiągnęła, odwiedzi Małgorzatę wieczorem w domu, by zakomunikować jej odejście z pracy. Powie, że powodem jej decyzji jest nałożenie się różnych terminów, których musi dotrzymać gdzie indziej. Małgorzata nie przyjmie tego do wiadomości.

Asia nową panią mecenas w 3021. odcinku „Barw szczęścia”

By nakłonić Asię do zmiany zdania, w 3021. odcinku „Barw szczęścia” Małgorzata zaproponuje Asi, by pracowała rano jako asystentka, a po południu tam, gdzie ma swoje zobowiązania:

- Jest pani zorientowana w sprawach kancelarii lepiej ode mnie. Pomogłaby pani temu Szczepanowi. Niech się pani zgodzi. Ja bym po południu panią zastępowała. No niech się pani zgodzi, przecież to taka świetna praca. Pani mecenas – widzę, że się pani zgadza? Bardzo ci dziękuję – potok słów Małgorzaty sprawi, że Asię dosłownie zamuruje. Nie będzie zachwycona awansem!

Czy zgodzi się na awans? Zobaczymy już we wtorek!

"Barwy szczęścia" odcinek 3021 - wtorek, 03.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2