Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3181: Chora Krystyna zaatakuje własnego męża i o wszystkim zapomni! Marek mimo wszystko nie odwróci się od matki - ZDJĘCIA

W 3181 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna (Hanna Bieluszko), zmagająca się z postępującą chorobą Alzheimera, niespodziewanie zaatakuje swojego męża, Krzysztofa Jaworskiego (Jacek Kałucki). Po tym dramatycznym incydencie nie będzie pamiętać, co się wydarzyło, co doprowadzi ją na skraj załamania nerwowego. Jej syn, Marek (Marcin Perchuć), mimo wszystko nie odwróci się od matki i będzie starał się ją wspierać w tych trudnych chwilach.​ Co takiego wydarzy się w 3181 odcinku "Barw szczęścia", że Krzysztof będzie miał widoczne rany na ciele po ataku Krystyny? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.