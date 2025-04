Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3178: Ciężko chora Krystyna zaginie! Jaworski rozpocznie dramatyczne poszukiwania

W 3178 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna (Hanna Bieluszko), która od dawna zmaga się z ciężką chorobą i coraz większymi problemami z pamięcią, niespodziewanie zniknie podczas spaceru z mężem. Jaworski (Jacek Kałucki) na moment odwróci wzrok, gdy zauważy coś podejrzanego na osiedlu. I właśnie wtedy jego żona rozpłynie się w powietrzu! Rozpocznie się dramatyczna walka z czasem i lawina strachu. Gdzie w 3178 odcinku serialu "Barwy szczęścia" podzieje się Krystyna? Czy chora kobieta w ogóle będzie w stanie samodzielnie wrócić do domu? Co się wydarzy, jeśli spotka na swojej drodze kogoś niebezpiecznego? Koniecznie poznaj więcej informacji i sprawdź, co już wiemy.