Barwy szczęścia, odcinek 3069: Marek odda chorą matkę! Jaworski nie zdoła go powstrzymać - ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3069 - poniedziałek, 11.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3069 odcinku "Barw szczęścia" Marek odbędzie z Krzysztofem poważną rozmowę na temat przyszłości chorej na Alzheimera Krystyny, której stan drastycznie zacznie się pogarszać. A już szczególnie po ostatniej akcji w "Restobarze Sezonovym", gdy Jaworska będzie myślała, że jest dzieckiem i nie rozpozna nawet własnego męża. Wówczas w 3069 odcinku "Barw szczęścia" Złoty uzna, iż najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby umieszczenie matki w specjalistycznym domu opieki, ale Jaworski absolutnie nie będzie chciał się na to zgodzić.

- Nie oddam Krysi do żadnego domu opieki, jasne?! - powie stanowczo Jaworski.

- A masz inne wyjście? Nie dasz rady opiekować się nią cały czas. My wszyscy nie damy rady... Nie damy rady cały czas pilnować mamy! Chodzi o jej bezpieczeństwo! Nie damy rady cały czas pilnować mamy! - zauważy Marek.

- Wybacz, ale na razie nie wyobrażam sobie tego wszystkiego... - doda Krzysztof.

Krystyna usłyszy rozmowę Marka z Krzysztofem w 3069 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3069 odcinku "Barw szczęścia" Krystyna przypadkiem usłyszy fragment rozmowy męża z synem i od razu zacznie dopytywać. Ale oczywiście ani Marek, ani tym bardziej Krzysztof nie powiedzą jej, jak bardzo jest z nią źle!

- Bo coraz gorzej się czuję, prawda? - zapyta Marka, ale ten zaprzeczy.

Jednak Krystyna w 3069 odcinku "Barw szczęścia" zacznie się tego domyślać. Tym bardziej, iż nie będzie pamiętała tego, co wydarzyło się w "Restobarze Sezonovym", a gdy mąż ją w tym uświadomi, to już wszystko stanie się dla niej jasne!

- Wyczułam, coś dziwnego. Nie wiem... Jakbyście coś przede mną ukrywali. Jakby się coś stało... - przyzna Krystyna.

- Kochanie, ale ty masz bujną wyobraźnię. Przecież to non sens - uśmiechnie się Jaworski.

- Wstydzę się za siebie - szepnie Jaworska.

- Jaki wstyd?! To jest choroba - uświadomi ją mąż.

- Która nas przerasta - westchnie żona.

Jaworska da mężowi swoje przyzwolenie w 3069 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3069 odcinku "Barw szczęścia" sama zacznie namawiać męża, aby oddał ją do domu opieki. I choć oczywiście Krzysztof się na to nie zgodzi, to jednak szybko zrozumie, że tak naprawdę nie będzie miał innego wyjścia!

- Nie mogę wyjść do ludzi. Nie pamiętam, co robię. Tak się nie da żyć. Oddaj mnie do jakiegoś domu opieki - wyzna Krystyna.

- Nigdy! Zawsze będę przy tobie - zapewni ją Krzysztof.

- Nawet jak będzie gorzej? - upewni się Jaworska.

- Zwłaszcza wtedy - obieca jej mąż, ale niestety w 3069 odcinku "Barw szczęścia" nie dotrzyma słowa! A to dlatego, że gdy Marek znajdzie dla matki odpowiedni ośrodek, gdzie wspólnie z nim pojedzie, aby go obejrzeć, to dojdzie do kolejnego wypadku z udziałem Krystyny, po którym Jaworski zrozumie, że Złoty ma rację i Jaworska wymaga całodobowej opieki. I wówczas sam zmieni zdanie co do umieszczenia żony w specjalistycznym ośrodku!