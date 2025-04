Zatoka szpiegów 2, odcinek 15: Wywiad wysłał Evę, by zabiła Franza. Uratuje go tylko jedno – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 15 (sezon 2, odcinek 6) - niedziela, 06.04.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Tajemnica Evy wyjdzie na jaw. Sama opowie Franzowi, po co przyjechała i jak została agentką brytyjskiego wywiadu.

Franz przejmie Jadzię w 15. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 6)

W 15. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 6) Eva będzie na jego początku wciąż trzymać Franza na muszce, ale ta sytuacja szybko się zmieni. Do jej jachtu zbliży się Wulf ze swoim człowiekiem (Tomasz Krzyżanowski) i wywoła ją na pokład. Jadzia znowu będzie się musiała ukryć, a Stromberg wyjść i odwrócić uwagę tak, by dać Neumannowi możliwość opuszczenia łodzi. Eva nie może dać się złapać z obojgiem… Franz zaprowadzi dziewczynkę do ojca, a Eva wyląduje u Bergmana (Paweł Ławrynowicz), który poinformuje ją, że Jadzia mogła przeżyć – po to, by obserwować jej reakcję. Stromberg ma czekać na Neumanna następnego ranka „tam gdzie zwykle”.

Maski Evy i Franza opadną w 15. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 6)

W 15. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 6) Franz i Eva spotkają się przy starym kutrze. Neumann zapyta, skąd ona tak dużo o nim wie:

- Z Londynu. Od moich i twoich przełożonych – odpowie Stromberg.

Franz zdziwi się, że ulubienica Rzeszy pracuje dla aliantów i Eva wyjaśni mu, jak do tego doszło. Została zwerbowana podczas olimpiady w Berlinie w 1936 roku przez aktora, Johna (Marcin Korcz) o pseudonimie „Simon Fuchs”, który w Gdyni zginął na jego oczach. W Niemczech Stromberg i „Fuchs” zostali kochankami, a on opowiedział jej o obozie w Dachau i pokazał zdjęcia zbombardowanej Guerniki.

- Po co przyjechałaś? - zapyta Franz.

- Przyjechałam zabić agenta „Gota”, o ile okaże się zdrajcą.

- I co?

- Jak dotąd, żyjesz… - odpowie Eva z uśmiechem.