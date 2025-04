M jak miłość, odcinek 1869: Tak będzie wyglądało spotkanie Doroty i Bartka! Od razu padną sobie w objęcia - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek w końcu ponownie będą razem, o czym Super Express Seriale poinformował jako pierwszy. Kawecka zakończy już swoją eksperymentalną terapię w USA pod okiem doktora Daviesa (Richard Berkley), którą na szczęście przejdzie pozytywnie, gdyż milionerka już w pełni wyzdrowieje.

Żona Lisieckiego pokona śmiertelnego raka i już na dobre wróci do Grabiny, gdzie wreszcie weźmie sobie radę swojej przyjaciółki Ady (Marta Lewandowska) do serca i postanowi normalnie spotkać się z mężem.

Już bez żadnych podchodów z telefonami, które prowadziły do wielu nieporozumień, gdyż albo małżonkowie wcale ich nie odbierali, albo przejmowała je Hania (Wiktoria Basik), która opowiadała niestworzone historie o Natalce (Dominika Suchecka) i Bartku, w które jego żona ślepo wierzyła przez głupie zbiegi okoliczności. Ale w 1869 odcinku "M jak miłość" w końcu będzie inaczej!

Dorota w końcu sama wyjdzie Bartkowi naprzeciw w 1869 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1869 odcinku "M jak miłość" Bartek zyska pewność, że Dorota żyje! A wszystko dzięki Marcinowi (Mikołaj Roznerski). I wówczas Lisiecki zda sobie sprawę, że nie świrował i wcześniej już faktycznie widział żonę w Warszawie. Jednak wtedy nie było dane im się spotkać, gdyż ona przed nim uciekła.

Ale w 1869 odcinku "M jak miłość" sama wyjdzie mu naprzeciw! Zdradzamy, że Bartek najpierw zobaczy Dorotę przez szybę, do której jego ukochana sama podejdzie, aby ją zauważył. I oczywiście, natychmiast wybiegnie na zewnątrz i weźmie żonę w objęcia, namiętnie ją całując, co Kawecka naturalnie odwzajemni, gdyż będzie go tak samo stęskniona, jak i on sam!

Kawecka i Lisiecki znów będą razem w 1869 odcinku "M jak miłość"!

Dlatego na tym w 1869 odcinku "M jak miłość" się nie skończy, gdyż małżonkowie szybko przeniosą się do sypialni, gdzie spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc po tak długiej rozłące. A właściwie i pierwszą noc jako małżeństwo, gdyż przecież w dniu ich ślubu nie było im dane jej spędzić, gdyż właśnie wtedy Dorota uciekła od Bartka, aby poddać się leczeniu, o czym on nie miał zielonego pojęcia i przez tyle czasu bezskutecznie jej szukał.

Jednak w 1869 odcinku "M jak miłość" Kawecka w końcu do niego wróci, a zakochani znów będą razem, gdyż oczywiście Lisiecki wszystko jej wybaczy. A milionerka w ten sposób upewni się, że o żadnej Natalce nawet nie mogło być mowy, gdyż to na nią mąż do końca będzie czekał i wreszcie się doczeka!