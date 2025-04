M jak miłość, odcinek 1865: Kama z Marcinem podejdą Jakuba. Wreszcie otrząśnie się po rozstaniu z Kasią? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1865 odcinku "M jak miłość" Jakub spróbuje normalnie funkcjonować, wykonywać obowiązki w pracy i domu. To nie będzie proste, ponieważ Karskiego wciąż boli odejście Kasi i prawda o jej zdradzie. Myślał, że zbuduje z lekarką przyszłość, powiększą rodzinę, a tu okazało się, że w jej życiu jest ktoś inny! Kama i Marcin będą mocno zmartwieni stanem detektywa, dlatego kiedy Jakub pojawi się w mieszkaniu Chodakowskiego, Ślązaczka od razu wyczuje pretekst do zaproszenia go do środka.

Kama zaprosi Jakuba, by dodać mu otuchy

Kiedy Karski pojawi się w mieszkaniu Marcina, by podać mu dokumenty z pracy, Kama wykorzysta ten fakt i zaprosi przyjaciela ukochanego, by spędził z nimi trochę czasu. Trzeba do sprawy podchodzić delikatnie, ponieważ Jakub nie chce litości i współczucia. Już i tak czuje się upokorzony tym, co zafundowała mu Kasia.

- A może zostaniesz na kolacji? - zapyta Kama w 1865 odcinku "M jak miłość".

- Dzięki, ale rozwaliłem sobie nadgarstek na treningu, muszę wrócić do domu i zrobić jakiś okład - zacznie wykręcać się Karski.

- Ale co to za problem? Zaraz coś ci przyniosę. Chodź, chodź - Kama dopnie swego.

- Siadaj, siadaj, zjesz kolację z nami - przytaknie Chodakowski.

Jakub zdradzi plany na najbliższe miesiące

To oczywiste, że życie Jakuba obróciło się do góry nogami, a detektyw musi ułożyć sobie życie na nowo. Tymczasowo pomieszkuje w leśniczówce, korzystając z nieobecności Martyny (Magdalena Turczeniewicz).

- Długo będziesz mieszkał w tej leśniczówce? - zagai Chodakowski.

- Pewnie jeszcze miesiąc, do powrotu Martyny - oznajmi Karski.

- Jakub, a co potem? - Marcin zasugeruje przyjacielowi, że chyba musi zrobić jakiś plan na życie.

- Nie wiem... Wszystko zależy od tego, czy uda mi się sprzedać dom. Jest kilku chętnych, ale najpierw muszę zająć się sprawą kredytu.

- Mam znajomą, która zajmuje się takimi sprawami. Chcesz, mogę się skontaktować? - zaproponuje Kama.

- Dzięki, ale dam sobie radę - Jakub będzie dumny i nie przyjmie propozycji pomocy.