Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4000: Tragiczny finał schadzki Agaty i Bruna! Nakryją ich dzieci Bergów - ZDJĘCIA

W 4000 odcinku „Na Wspólnej” Bruno (Dawid Czupryński) i Agata (Aleksandra Radwan) dadzą się ponieść namiętności w łazience Bergów, w której zostaną uwięzieni! A wszystko przez to, że po upojnych chwilach kochankowie odkryją, że nie mogą się z niej wydostać. Oczywiście, w 4000 odcinku „Na Wspólnej dzieci Elizy (Katarzyna Chorzępa) i Jarka (Wojciech Rotowski) nie zostawią ich w potrzebie i ruszą im na pomoc, co ostatecznie doprowadzi do bardzo niezręcznej sytuacji! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!