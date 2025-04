Barwy szczęścia, odcinek 3187: Dramat Emila. Nie chce, by Asia odnalazła jego biologicznego ojca

"Barwy szczęścia" odcinek 3187 - piątek, 9.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3187 odcinku „Barw szczęścia” nastąpi przełom w śledztwie w sprawie odnalezienia ojca Emila. Przypomnijmy, że cała sytuacja wywiązała się w związku z ambitnymi planami Huberta (Marek Molak), by lecieć z partnerką i jej synem do USA. I tu pojawia się spory kłopot, bo chłopcu należy wyrobić paszport. Bez tego nie da rady wylecieć poza Europę. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz mamy, Emil ma przecież również ojca. Co prawda, z mężczyzną nie ma kontaktu, nie wiadomo nawet, kim on właściwie jest. Emil nie zna „taty”, który ojcem jest jedynie na papierze. Niemniej jednak, to właśnie jego zgoda jest potrzebna do tego, by chłopak dostał paszport. W sytuacji wyrabiania tak ważnego dokumentu, oboje rodziców muszą wyrazić na to zgodę.

Asia dotrze do byłych teściów

Zdradzamy, że już w 3187 odcinku „Barw szczęścia” Asia może i nie dotrze do byłego partnera, ale za to złapie duży trop! Namierzy jego rodziców, zdoła się z nimi spotkać i porozmawiać. We wszystkim wesprze ją Hubert, bo to właśnie z Pyrką wybiorą się do seniorów. Będą nastawieni na to, że dowiedzą się czegoś więcej o tajemniczym ojcu Emila. Przecież kto ma lepiej wiedzieć cokolwiek na temat mężczyzny, jak nie jego rodzice?!

Emil nie chce odszukać ojca. Asia tego nie przewidzi

Niestety, w 3187 odcinku „Barw szczęścia” Assia nie zauważy, że syn ma nieco chłodniejsze podejście do próby odnalezienia biologicznego taty. Emil wcale nie będzie pewny, czy w ogóle chce dowiedzieć się, kto jest jego tatą… Przecież nastolatek nie zna tego mężczyzny, nie ma z nim wspomnień i więc. To z pewnością bardzo trudne, by nagle stanąć z nim twarzą w twarz.

Czy misja Asi i Huberta się powiedzie? Czy Emil pozna prawdziwego tatę, czego do końca nie chce i nie potrzebuje? To wyjdzie na jaw już w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”.