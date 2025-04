Na Wspólnej, odcinek 3998: Brygida pocieszy Michała po odejściu Klaudii! Będą w końcu razem? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3998 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3998 odcinku "Na Wspólnej" wściekły Michał skonfrontuje się z Igą, gdyż będzie przekonany, że to właśnie z jej powodu odeszła od niego Klaudia. Szczególnie, że oszustka zrobi wszystko, aby właśnie tak myślał, gdyż zostawi go wtedy, gdy sama padnie ofiarą podstępu jej i Brygidy, który tylko utwierdzi wszystkich w tym, że jest nieuczciwa.

Oczywiście, poza Brzozowskim, który wciąż będzie jej ślepo wierzył, ale do czasu aż nie natrafią na kolejnego mężczyznę, także przez nią oszukanego. I wówczas sama Klaudia już będzie pewna, że to nie przypadek, a celowe działanie Przybysz, która z pewnością powiedziała swojemu byłemu kochankowi o jej oszustwach. I wówczas zdecyduje się go zostawić, twierdząc iż nie zasługuje na jego miłość, czego Michał w 3998 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie w stanie przeboleć.

Tak Brygida uświadomi Michała, że padł ofiarą oszustki w 3998 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 3998 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się u byłej kochanki z pretensjami. Tym bardziej, że Iga już wcześniej próbowała "zniszczyć" ich związek, gdy jako pierwsza przejrzała Klaudię i starała się uświadomić Michała, że jest ona zwykłą oszustką, ale niestety z marnym skutkiem. I nie inaczej będzie i teraz, mimo iż intrygantka wpadnie w sidła jej i Brygidy. Ale naiwny Brzozowski tego nie zrozumie.

Do czasu aż w 3998 odcinku "Na Wspólnej" przyjaciółka Przybysz nie zabierze go do mechanika, z którym wcześniej rozmawiały w trakcie ich wspólnej kolacji, gdy ją zdemaskowały. A to dlatego, że i on będzie ofiarą Klaudii.

Czy Brygida i Brzozowski będą w końcu razem w 3998 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3998 odcinku "Na Wspólnej" Brygida i Michał zjawią się w warsztacie samochodowym mechanika, którego wcześniej Klaudia oskubała na kilkanaście tysięcy złotych. Przyjaciółka Igi, jak i sama Przybysz będą chciały w ten sposób pokazać mu prawdziwą naturę kobiety, która zmanipulowała i jego.

I w końcu w 3998 odcinku "Na Wspólnej" im się to uda, gdyż po rozmowie z mężczyzną Brzozowski wreszcie przejrzy na oczy i zrozumie, że Klaudia faktycznie była zwykłą oszustką, gdyż mechanik ją rozpozna i potwierdzi wersję kobiet. Nieznajomy opowie jak dziewczyna go załatwiła i dopiero wtedy do Michała dojdzie, że nie miał co do niej racji. W przeciwieństwie do jego najbliższych, którzy od początku go przed nią ostrzegali.

I wówczas biznesmen kompletnie się załamie, ale na szczęście będzie mógł liczyć na wsparcie Brygidy, która otoczy go przyjacielskim ramieniem. Czy po tym zdarzeniu zmieni się ono w coś więcej? Czy Brzozowski w końcu zwiąże się z przyjaciółką Przybysz? Przekonamy się już niebawem!