Na Wspólnej, odcinek 3995: Klaudia naciągnie Michała! Brygida znajdzie sposób na oszustkę - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3988: Rodzina Łucji i Kamila powiększy się! Wprowadzi się do nich nowy członek – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3995: Ula dotrze do wrednej Agier! Przejdzie zaskakującą przemianę? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3995 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3995 odcinku "Na Wspólnej" Sławek na prośbę Igi sprawdzi kartotekę Klaudii, gdy Brygida doniesie jej, że Michał zakupił jej nowy i drogi telefon, ponieważ ta rzekomo swój zgubi, przez co kochanek nie będzie mógł się do niej dodzwonić. Przyjaciółkę Przybysz zacznie męczyć naiwność Brzozowskiego, tym bardziej, że tak samo jak ona zacznie podejrzewać, że jego nowa wybranka wcale nie jest uczciwa.

Dlatego poleci jej ją prześwietlić, ale policjantka zostawi to jednak Dziedzicowi, gdyż jej argumenty i tak nie będą trafiać do byłego kochanka. A szkoda, gdyż w 3995 odcinku "Na Wspólnej" okażą się one słuszne, gdyż Sławek ustali, że Klaudia faktycznie jest zwykłą oszustką, która już raz naciągnęła pewnego mężczyznę na kilkanaście tysięcy złotych!

Brygida i Iga podejdą oszustkę Klaudię w 3996 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3995 odcinku "Na Wspólnej" Iga natychmiast zawiadomi o tym odkryciu Brygidę. Tym bardziej, gdy dowie się, że po zakupie drogiego telefonu Michał zdecydował się jeszcze zabrać swoją nową wybrankę do luksusowego spa, co również nie będzie mało kosztować. Przybysz będzie liczyć na to, że przyjaciółce uda się powstrzymać jej byłego kochanka, gdyż jej i tak nie będzie słuchał.

I oczywiście w 3995 odcinku "Na Wspólnej" Brygida coś wymyśli! Dziewczyna najpierw spotka się z ofiarą Klaudii, który wszystko potwierdzi, a później wraz z Igą zdecyduje się ją podpuścić. Zdradzamy, że kobiety zwabią kochanków do mieszkania Przybysz pod pretekstem wspólnego posiłku, ale tak naprawdę postanowią sprawdzić, jak oszustka zareaguje na nazwisko mężczyzny, którego wcześniej oszukała. I w tym celu odegrają przed nią scenkę, że rzekomo dzwonią do mechanika, aby zostawić mu samochód. I ich podstęp się uda, gdyż wówczas oszustka nie wytrzyma z stresu i nerwów i zemdleje!

Koniec nowej kochanki Michała w 3997 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3996 odcinku "Na Wspólnej" Michał nie wyjdzie ze swojej naiwności i wciąż będzie ślepo wierzył oszustce, za którą stanie murem. Mimo iż wszystkie znaki na niebie i ziemi będą wskazywać na to, że Klaudia jest nieuczciwa.

Aż w końcu w 3997 odcinku "Na Wspólnej" naciągaczka sama zda sobie sprawę, że Brzozowski już najpewniej wie od Igi o jej oszustwach i sama postanowi się usunąć, dzięki czemu Brygida ostatecznie osiągnie swój cel!