Na Wspólnej, odcinek 3991: Zaskakujący finał urodzin Weroniki! Niespodziewany gość zmieni wszystko - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3991 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3991 odcinku „Na Wspólnej” Weronika będzie obchodzić swoje okrągłe urodziny, ale wcale nie będzie z tego zadowolona, gdyż zamiast radości dopadnie ją bardziej przygnębienie. Ale na szczęście tylko na chwilę, gdyż jej humor diametralnie się zmieni, gdy odkryje, co z tej okazji przygotował dla niej Lew.

W 3991 odcinku „Na Wspólnej” Nalepa zorganizuje dla swojej ukochanej imprezę niespodziankę, na którą zaprosi Basię (Grażyna Wolszczak) z Krzysztofem (Łukasz Konopka), a także jej wspólniczkę Agnieszkę (Katarzyna Walter), ale niestety bez Ryszarda (Tadeusz Huk), który wciąż będzie zajmował się sprawą swojej córki Malwiny (Martyna Dudek) i jej nowego kłamliwego kochanka Konrada (Marek Bukowski). Ale miejsce Hebla się nie zmarnuje, gdyż niespodziewanie dołączy do nich ktoś jeszcze!

Niespodziewany powrót siostry Weroniki w 3991 odcinku „Na Wspólnej”!

A mianowicie w 3991 odcinku „Na Wspólnej” siostra Weroniki, Ada, która z tej okazji przyleci do niej specjalnie aż z Anglii, czym jeszcze bardziej zaskoczy jubilatkę. Oczywiście, kobieta od razu dołączy do świętujących, w towarzystwie których świetnie się poczuje. Do tego stopnia, że zacznie nawet podrywać Nalepę!

- Lew? A to jest imię czy znak zodiaku? Ja na przykład jestem panną i to jest mój znak zodiaku i stan cywilny - wyjaśni Ada.

Jednak w 3991 odcinku „Na Wspólnej” szybko przekona się, że w przypadku Nalepy będzie inaczej, gdyż już będzie on zajęty i to właśnie przez jej siostrę. Ale dla Ady szybko pojawi się i kolejny kandydat, gdy Lew zda sobie sprawę, że zostawił swój prezent dla ukochanej w pracy i poprosi Adamskiego o jego dostarczenie, na co Tomasz oczywiście przystanie!

Ada i Adamski zostaną parą w 3991 odcinku „Na Wspólnej”?

W 3991 odcinku „Na Wspólnej” Adamski zjawi się u Roztockiej i przywiezie Nalepie jego zgubę. Tomasz wejdzie do środka, gdzie od razu zwróci uwagę na Adę i to z wzajemnością! Między siostrą Weroniki i kolegą Lwa szybko zacznie iskrzyć, a para spędzi ze sobą naprawdę miły wieczór, gdyż w tej sytuacji oczywiście i lekarz zostanie na nią zaproszony.

A gdy w 3992 odcinku „Na Wspólnej” emocje po wspólnej zabawie już opadną, to Roztocka zacznie wypytywać siostrę o rozwód. Ale ten już nie będzie Adzie potrzebny, gdyż okaże się, że jej mąż - alkoholik i sadysta zmarł, zostawiając jej po sobie same długi. I w tej sytuacji Weronika oczywiście zaproponuje jej swoją pomoc, a na dodatek zaproponuje, aby u niej została, dzięki czemu jej relacja z Tomaszem będzie mogła dalej się rozwijać. Szczególnie, że swoje wsparcie zaoferuje także i Lew. Tyle tylko, że osiągnie nim odwrotny skutek do zamierzonego...

