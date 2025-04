Na Wspólnej, odcinek 3990: Hebel postawi Konradowi ultimatum! Malwina w końcu pozna prawdę o swoim kochanku – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3987: Jakub umrze?! Bandyci Kisiela poddadzą go straszliwym torturom – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3990 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3990 odcinku "Na Wspólnej" Hebel dobędzie dowody na to, że Konrad nie jest uczciwy wobec jego córki i oczywiście nie przejdzie wobec tego obojętnie. Tym bardziej, iż odkryje, że nie traktuje Malwiny poważnie, gdyż w rzeczywistości wciąż będzie miał żonę, do której na jego zlecenie dotrze Seba (Bartosz Głogowski).

Zdradzamy, że Cheblewski niezwłocznie poinformuje o wszystkim swojego szefa, a ten w 3990 odcinku "Na Wspólnej" złoży wizytę Konradowi i otwarcie zacznie mu grozić! Ojciec Malwiny da jej kochankowi 24 godziny na to, aby przyznał się jej do tego, iż jest żonaty! Tyle tylko, że on wcale się tym nie wystraszy!

Konrad nie powie Malwinie, że jest żonaty w 3991 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3990 odcinku "Na Wspólnej" Ryszard będzie zaszokowany zachowaniem Konrada. A już tym bardziej, gdy po ich spotkaniu natrafi na prześmiewczy baner ze swoim wizerunkiem, przez co od razu pomyśli, że to jego prowokacja. Ale prawda będzie jednak inna, gdyż to nie on będzie za niego odpowiadał.

A co więcej, finalnie weźmie sobie do serca jego ultimatum i postanowi działać. I w tym celu spotka się ze swoją żoną, którą zacznie namawiać do rozwodu za plecami Malwiny tak, aby nowa kochanka o niczym się nie dowiedziała. Tyle tylko, że ich rozmowa w 3991 odcinku "Na Wspólnej" zupełnie nie przebiegnie tak, jak będzie tego oczekiwał!

Córka Hebla sama odkryje szokującą prawdę o swoim kochanku w 3991 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 3991 odcinku "Na Wspólnej" Wysocka (Paulina Holtz) w ogóle nie będzie chciała o tym słyszeć o rozwodzie z mężem. A wręcz przeciwnie. I już wtedy Konrad znajdzie się w kropce, ale to będzie dopiero początek!

A to dlatego, że wówczas małżonków przyłapie sama Malwina, której kobieta od razu przedstawi się jako żona Konrada! I w tej chwili w 3991 odcinku "Na Wspólnej" córkę Hebla aż zamuruje, gdyż zda sobie sprawę, że ojciec miał co do niego rację. Zszokowana i zraniona kochanka Konrada odejdzie, a jemu nie uda się jej zatrzymać!