Na Wspólnej, odcinek 3987: Jakub umrze?! Ludzie Kisiela bestialsko go skatują – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3987 - wtorek, 1.04.2025

W 3987 odcinku "Na Wspólnej" Iga zacznie się szalenie niepokoić o Jakuba, którego bandzior Kisiela (Michał Waleszczyński-Lis) uprowadzi na oczach jej i Sławka (Mariusz Słupiński)! A wszystko przez to, że zorientuje się w ich podstępie i odkryje, że Wójcicki próbował go przechytrzyć, za co oczywiście postanowi się zemścić i porwie go do ich kryjówki, o której zrozpaczona Przybysz nie będzie miała pojęcia.

I stąd w 3987 odcinku "Na Wspólnej" zacznie się tak bardzo niepokoić o kochanka, który zostanie poddany straszliwym torturom, gdyż gangsterzy nie będą mieli wobec niego żadnej litości.

- Lewe czy prawe? - spyta bandzior z młotkiem w ręku.

Tamara zdradzi Idze miejsce kryjówki gangsterów Kisiela w 3987 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 3987 odcinku "Na Wspólnej" Jakub wciąż nie zdradzi bandziorom miejsca kryjówki swojej siostry, a byłej żony Kisiela, która go wyda. I choć Wójcicki będzie się zarzekał, iż nie wie, gdzie aktualnie przebywa Tamara, to niestety gangsterzy mu nie uwierzą!

- Przysięgam, nic nie wiem - zapewni Jakub, ale niewiele tym ugra.

I wówczas w 3987 odcinku "Na Wspólnej" sytuacja zrobi się naprawdę niebezpieczna, gdyż ludzie Kisiela będą w stanie posunąć się jeszcze dalej, z czego Tamara doskonale zda sobie sprawę. I jak tylko dowie się o uprowadzeniu brata, to natychmiast skontaktuje się z Igą i zdradzi jej miejsce kryjówki ludzi swojego byłego męża, gdzie policjantka wraz z posiłkami od razu się uda!

Czy policjantom uda się uratować Wójcickiego w 3987 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3987 odcinku "Na Wspólnej" uzbrojeni funkcjonariusze wkroczą do środka, gdzie faktycznie zastaną ludzi Kisiela i skatowanego Jakuba, do którego Iga od razu podbiegnie. Tym bardziej, że policjanci już zajmą się bandytami, przez co ani jej, ani jemu już nie będzie grozić żadne niebezpieczeństwo, gdyż trafią oni w ręce służb i już się nie wywiną.

W 3987 odcinku "Na Wspólnej" obędzie się już bez niespodzianek i tym razem już uda uratować się poturbowanego Wójcickiego, którym od razu zajmą się medycy. Jednak na szczęście obędzie się bez hospitalizacji i jeszcze w tym samym odcinku opatrzony kochanek Przybysz będzie mógł wrócić do domu. Ale policjantka od razu zabierze go siebie, aby się nim zająć i móc przeprosić za niebezpieczeństwo, na które narazili go wspólnie ze Sławkiem.

