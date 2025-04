Na Wspólnej, odcinek 3988: Rodzina Łucji i Kamila powiększy się! Wprowadzi się do nich nowy członek – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3987: Jakub umrze?! Ludzie Kisiela bestialsko go skatują – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3988 - środa, 2.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3988 odcinku "Na Wspólnej" Agier postanowi pozbyć się pani Józefy, która będzie miała pomóc jej wrócić do zdrowia po udarze. Tyle tylko, że Krystyna wcale nie będzie chciała skorzystać z jej uprzejmości! Do tego stopnia, że nawet nie da jej się dotknąć, a co dopiero wykonać ćwiczeń, które zalecą jej lekarze.

I w 3988 odcinku "Na Wspólnej" postanowi za wszelką cenę wyrzucić ją z domu. A gdy opiekunka postawi opór, to pani profesor zacznie grozić jej policją. I w tej sytuacji salowa już nie będzie miała wyjścia i będzie musiała opuścić jej dom, co niestety nie skończy się dobrze. Ale na szczęście, nie dla niej tylko Agier!

Niesprawna Agier ulegnie wypadkowi po wypędzeniu opiekunki w 3988 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że pod jej nieobecność w 3988 odcinku "Na Wspólnej" niesprawna Krystyna doprowadzi do wypadku, w którym sama ucierpi! Agier zupełnie sobie sama nie poradzi i wyląduje na podłodze, jeszcze nim pani Józefa zdąży zawiadomić o wszystkim Łucję, gdyż początkowo salowa nie będzie mogła się do niej dodzwonić.

A gdy w końcu w 3988 odcinku "Na Wspólnej" jej się to uda, to będzie już po fakcie. Jednak ukochana Kamila jeszcze nie będzie o tym wiedzieć. Dlatego wraz ze swoim kochankiem czym prędzej udadzą się do jej domu, gdzie faktycznie zastaną ją leżącą na ziemi!

- Mamo! O Boże! Co się stało? - zacznie dopytywać przerażona Łucja.

Łucja i Kamil będą musieli zająć się połamaną Krystyną w 3988 odcinku "Na Wspólnej"!

I wówczas w 3988 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że będzie konieczna kolejna operacja! Ale tym razem już na nogę, która ulegnie złamaniu. Tyle tylko, że po dopiero co przebytym udarze każdy kolejny zabieg będzie szalenie niebezpieczny, z czego Łucja doskonale zda sobie sprawę. I w 3988 odcinku "Na Wspólnej" w nerwach będzie oczekiwać na jego finał.

Jednak to wcale nie będzie koniec jej zmartwień, gdyż wówczas zda sobie sprawę, że tuż po niej jej matka będzie wymagać stałej opieki, a po wygonieniu pani Józefy nie będzie miał już kto się nią zająć. I wówczas zostanie już tylko ona i Kamil. Oczywiście, kochankowie nie zostawią niesprawnej seniorki na pastwę losu i zdecydują się ją wziąć pod swoje skrzydła do mieszkania Hoffera. Ale ich wspólne zamieszkanie wcale nie skończy się dobrze! A wręcz przeciwnie...