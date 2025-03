Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3985: Łucja straci matkę? Agier dostanie udaru, gdy pozna prawdę o ukochanym Witoldzie – ZDJĘCIA

W 3985 odcinku "Na Wspólnej" Agier (Małgorzata Knothe) umrze?! Matka Łucji (Magdalena Kaczmarek) dostanie udaru, gdy ta po przeczytaniu jej listów od ukochanego Witolda (Roch Siemianowski) ostro jej nawrzuca! I nic dziwnego, gdyż dowie się z nich, że kobieta chciała ją porzucić. Oczywiście, w 3985 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna będzie chciała naprostować sytuację, ale tym razem to córka nie będzie chciała z nią rozmawiać. A gdy w końcu się na to zdecyduje, to będzie już za późno, gdyż pielęgniarka przekaże jej tragiczną wiadomość! Czy to będzie zatem koniec wyrodnej Agier? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!