Barwy szczęścia, odcinek 3172: Związek z Beatą od początku był fikcją. Dobre intencje Karola nie wystarczyły – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3178: Andrzej pozbędzie się Sofii. Doprowadzi do jej przeprowadzki do Anglii

„Barwy szczęścia" odcinek 3172 - środa, 16.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Beata nie zgadzała się na swatanie Gabrysi (Marta Juras) z Karolem, ale dała się przekonać Damianowi (Michał Lesień-Głowacki). W odcinku 3160 „Barw szczęścia” okaże się, jak bardzo bezsensowne to było działanie. Niedzielska namówi ortopedę na pójście do kina i dowie się od niego, że nie jest w jego typie.

Wspólny poranek Karola i Darka w 3172. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Przypadkowe spotkanie z Karolem podda Darkowi pomysł zaproszenia go do siebie, by mu podziękować za przebadanie jego młodych piłkarzy klubowych w 3171 odcinku serialu „Barwy szczęścia”. Kiedy Czubak do niego wpadnie tego samego dnia, przekona się, że podziękowanie będzie bardzo uroczyste – Janicki upiecze dla niego tort. Ostatnie poprawki pysznego deseru pokażą, że to on bardziej interesuje gościa. Nie ciasto. Ten wieczór skończy się dla nich w łóżku. W 3172. odcinku serialu „Barwy szczęścia" kochankowie zjedzą wspólnie śniadanie. Karol wyzna Darkowi, że zazdrości mu odwagi w nieukrywaniu bycia gejem, bo jego na taką nie stać i opowie o kulisach relacji z Beatą, od początku skazanej na porażkę:

- Ja jeszcze nikomu nie powiedziałem. Nikt nie wie. Poza tobą. Próbowałem się jakoś „nawrócić". Stąd mój związek z Beatą. Kiedy zaszła w ciążę, coś we mnie pękło. Nie dźwignąłem tego, uciekłem. Nie jestem jeszcze gotowy na coming out. Nie mów na razie nikomu o nas, proszę...

Jaworski pozna orientację Karola w 3172. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W tym samym, 3172. odcinku serialu "Barwy szczęścia" to, co Karol skrywał skrzętnie przez długie lata, wyjdzie na jaw. Jego rozmowa z Darkiem dotrze do niepowołanych uszu – wścibskiego Jaworskiego (Jacek Kałucki). Czy Karol powinien się bać tego, jak może on wykorzystać tę nowo zdobytą wiedzę?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl