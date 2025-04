M jak miłość, odcinek 1862: Lenka ukryje przed Kingą i Piotrkiem prawdę o ojcu Sary! Hoffman to potwór - ZDJĘCIA, WIDEO

- Boże! Zapomnij! Nic nie widziałaś! Jak mój ojciec się dowie, to mnie zabije!

- Czemu to sobie robisz?

- To przez mojego starego... No co? Przytkało cię?! Ty nie wiesz jak to jest być jedną wielką porażką!

- Nie mów tak...- Ale tak jest! Nieważne co zrobię i tak dla mojego ojca jestem ciężkim debilem! Ale nie chcę mu podpaść. Potrafi być wtedy cholernie nieprzyjemny!

- Bije cię?

- On potrafi jednym słowem przywalić tak, że wbija cię w ziemię!

- A twoja mama? Pozwalała mu na to?

- Bała się go i w końcu od niego uciekła. Szkoda, że nie zabrała mnie ze sobą...