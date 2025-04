M jak miłość. Kasia osaczona przez Mariusza! Kochanek jeszcze nie pokazał, do czego jest zdolny - ZDJĘCIA

Co będzie dalej w "M jak miłość" z Kasią i Mariuszem?

Ciąża Kasi, która wyjdzie na jaw w 1867 odcinku "M jak miłość" to nie jedyny zwrot akcji w jej wymarzonym życiu u boku Mariusza! Z Jakubem nie chciała dziecka, zabezpieczała się, by nie zajść w ciążę, w tajemnicy łykała tabletki antykoncepcyjne, ale z kochankiem zaliczy wpadkę. Nie trudno się domyślić, że niechciana ciąża mocno wpłynie na jej związek z Mariuszem, który idealnym kandydatem na ojca przecież nie jest.

Bo tak naprawdę Kasia niewiele o nim wie. Byli razem w liceum, ale rozstali się przed maturą, potem Mariusz na wiele lat wyjechał i Kasia nie miała z nim kontaktu. Zrobił karierę jako architekt, zarabia dużo pieniędzy, ma piękny dom na obrzeżach Warszawy, ale jego przeszłość kryje jeszcze wiele tajemnic. Kasia nie może mieć gwarancji, że Mariusz nie zostawi jej tak, jak to zrobił kiedyś.

Zdrada Kasi w "M jak miłość" odbiła się sympatii fanów do Pauliny Lasoty

Paulina Lasota w ostatnim wywiadzie ujawniła, że zdrada Kasi w "M jak miłość" mocno odbiła się na tym, jak jest teraz odbierana przez widzów, internautów obserwujących jej profile społecznościowe, szczególni Instagram.

- Moja Kaśka porządnie nabroiła i ja się boję, jak społeczeństwo na to zareaguje. Moje fanki wierzyły, że Kasia jest lojalna i grzeczna, a teraz coraz częściej słyszę, że cicha woda brzegi rwie - powiedziała w rozmowie z portalem telemagazyn.pl.

Kasia w "M jak miłość" odeszła od Jakuba do Mariusza, bo kochanek dał jej więcej niż mąż

Ale aktorka z "M jak miłość" stanęła też w obronie swojej bohaterki, tłumacząc, że Kasia po prostu zapragnęła miłości jak z bajki, mężczyzny, dla którego będzie całym światem, w centrum uwagi, a Jakub ostatnio za bardzo skupił się na pracy detektywa i odsunął się od żony. Kryzys w małżeństwie Kasi i Jakuba wykorzystał Mariusz, który bez większego trudu zawrócił mężatce w głowie, przekonał ją, że los połączył ich po latach, bo są sobie przeznaczeni.

- Kasia poczuła, że jest na drugim planie i nie dostała wystarczająco dużo uwagi i to uczucie w niej gdzieś na moment przygasło, a Mariusz bardzo napiera i nie bierze jeńców, jeżeli chodzi o to, żeby odzyskać bądź zdobyć Kasię - dodała Paulina Lasota.

Jakie Mariusz w "M jak miłość" będzie miał zamiary wobec Kasi?

Z tych słów serialowej Kasi z "M jak miłość" wynika, że Mariusz zacznie osaczać ukochaną coraz bardziej, że stanie się dla niego rodzajem zdobyczy. Skoro Kasia odeszła od Jakuba, to teraz Mariusz zrobi wszystko, by nie zmieniła zdania, by rozwód Karskich doszedł do skutku. Wydaje się jednak, że intencje Mariusza wobec Kasi nie są do końca szczere. Trudno na razie spekulować, jak kochanek zareaguje na ciążę Kasi, która dla niej będzie ziszczeniem najgorszego koszmaru!