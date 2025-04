Na sygnale, odcinek 704: Ela oskarży Nowego o śmierć Kuby! To zrobi przed jego odejściem - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 704: Tak umrze Kuba. Nowy i Benio do końca będą walczyli o przyjaciela, kiedy serce Kuby się zatrzyma - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na sygnale" odcinek 704 - środa, 9.04.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 704 odcinku „Na sygnale” nowa ukochana Kuby, jak i jego przyjaciele zgromadzą się przed jego salą, gdzie będą oczekiwać aż jego serce znów zacznie bić. Tym bardziej, że nikt z nich nie będzie przypuszczał, że Szczęsny mógłby umrzeć, gdyż przecież każdy z nich przeszedł w pracy nie jedno.

Ratownicy będą chcieli w ten sposób podtrzymać na duchu jego nową ukochaną, która szczególnie będzie wszystko przeżywać. Dlatego opowiedzą jej o swoich przypadkach, gdzie też balansowali na granicy życia i śmierci, ale jednak sytuacja Kuby będzie inna z czego Ela doskonale zda sobie sprawę. I o to zacznie obwiniać Nowego, który nie pojawi się normalnie na dyżurze ze Szczęsnym i Beniem tylko dotrze do nich później, gdy będzie już po wszystkim!

- Dlaczego nie było cię od rana na dyżurze? - zapyta z wyrzutem Ela.

Gabryś spóźni się na dyżur przez dramat matki w 704 odcinku „Na sygnale”!

W tym momencie w 704 odcinku „Na sygnale” w obronie ratownika stanie Wiktor (Wojciech Kuliński), ale sam Gabryś także poczuje się w obowiązku, aby im wszystko wyjaśnić. I opowie im o problemach, w jakie władowała się jego matka Olga (Amelia Radecka).

- Spokojnie, dałem mu pół dnia wolnego - spróbuje uspokoić ją Wiktor.

- Słuchajcie, trochę głupio było mi wcześniej o tym mówić, ale moja mama dostała nakaz eksmisji i czekaliśmy rano na komornika - przyzna Gabryś.

- Jak to na komornika? To gdzie ona teraz będzie mieszkać - zaniepokoi się Martyna (Monika Mazur).

- Nie, na szczęście eksmisja wstrzymana - uspokoi ją Nowy.

Kuba przed śmiercią spłaci dług Olgi w 704 odcinku „Na sygnale”!

Tyle tylko, że w 704 odcinku „Na sygnale” Gabryś nie będzie świadomy tego, że problemy jego matki nie zniknęły od tak tylko ktoś ją z nich wybawił! A mianowicie właśnie Kuba, o czym doniesie mu jeszcze bardziej wściekła Ela!

- To oczywiste skoro jej dług został spłacony - zakpi Siemaszko.

- A skąd o tym wiesz? - zdziwi się ratownik.

- Bo Kuba przelał pieniądze firmie windykacyjnej - przyzna dyspozytorka.

- Jak to Kuba spłacił dług mojej mamy? Przecież to miały być pieniądze na jego kawalerkę - zauważy Gabryś.

- Ale on wolał ratować ciebie. A gdzie ty byłeś jak cię potrzebował? - wygarnie mu Ela.

Ela nie daruje "niewdzięcznemu" Nowemu w 704 odcinku „Na sygnale”!

Ale wtedy w 704 odcinku „Na sygnale” w ich rozmowę wtrąci się i Anka (Lea Oleksiak), która tak jak Wiktor zacznie bronić Gabrysia. Jednak Ela będzie wiedziała swoje i wcale ich nie posłucha. Do tego stopnia, że już przestanie się hamować i wprost oskarży Nowego o śmierć Szczęsnego, czego rozwalony ratownik już nie wytrzyma!

- Ela, to co się stało nie jest winą Nowego - weźmie go w obronę Anka.

- To ryzyko wpisane w ten zawód - doda Wiktor.

- Zawiodłeś najlepszego przyjaciela - wyrzuci mu Siemaszko.

W tej chwili w 704 odcinku „Na sygnale” Gabryś zaleje się łzami i wyjdzie, a ratownicy zaczną mieć ogromne pretensje do Eli za to, co powiedziała. A zwłaszcza Basia (Anna Wysocka), która od razu za nim poleci!

- Powiedziałaś o 1 zdanie za dużo - wytknie jej Basia, po czym pobiegnie za załamanym Gabrysiem i spróbuje go zatrzymać - Nowy, poczekaj!