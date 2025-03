Na sygnale

Na sygnale, odcinek 704: Bohaterska śmierć Kuby. Benio nie zdoła powstrzymać Szczęsnego, który ocali dwie osoby! – ZDJĘCIA

W 704 odcinku „Na sygnale” Benio (Hubert Jarczak) i Kuba (Wojciech Zygmunt) trafią na zbiorowe zatrucie czadem. Oczywiście, ratownicy od razu rzucą się na pomoc poszkodowanym i jak tylko dowiedzą się, że w środku jest jeszcze nieprzytomne dziecko, to Szczęsny bez wahania zdecyduje się po nie wkroczyć! Mimo iż w jego butli już praktycznie nie będzie tlenu! I choć w tej sytuacji w 704 odcinku „Na sygnale” Vick spróbuje powstrzymać swojego kolegę, to bohaterski Kuba nie odpuści! I w ten sposób Szczęsny uratuje nie 1, a aż 2 osoby, ale sam ostatecznie umrze! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!