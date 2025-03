Na sygnale, odcinek 706: Zatrważający dramat Nowego! Nie poradzi sobie po śmierci Kuby – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 706 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 706 odcinku „Na sygnale” Nowy najmocniej przeżyje śmierć Kuby! I trudno się dziwić, gdyż przecież Szczęsny będzie jego najlepszym przyjacielem, z którym poza pracą będzie go łączyć przecież i wspólna działka, gdzie zostanie zupełnie sam i kompletnie sobie z tym nie poradzi.

I choć tuż po śmierci ratownika, rzuci się w wir pracy i pojedzie na wezwanie z Anną (Lea Oleksiak), to po jej powrocie będzie mu doskwierać straszliwa samotność, której nie będzie w stanie przeżyć. W 706 odcinku „Na sygnale” Nowy już dłużej nie zdoła ukrywać swoich emocji i po prostu pęknie…

Załamany Nowy rozklei się w stacji w 706 odcinku „Na sygnale” po śmierci Kuby!

W 706 odcinku „Na sygnale” kompletnie załamany Gabryś rozklei się w stacji na oczach Basi, Benia, Martyny i Wiktora, którzy staną się świadkami jego porażającego dramatu. Oczywiście, Nowy będzie mógł liczyć na wsparcie swoich przyjaciół, którym zrobi się go straszliwie żal. A to dlatego, że choć sami ogromnie będą przeżywać śmierć Kuby, a zwłaszcza Vick, który będzie obarczał się za nią winą i będzie miał ogromne wyrzuty sumienia, że nie zdołał powstrzymać kolegi, to zdadzą sobie sprawę jak bardzo musi to przeżywać jego najbliższy przyjaciel.

A szczególnie Wszołkowa, która w 706 odcinku „Na sygnale” od razu rzuci się, aby go pocieszyć. A wszystko przez to, że zrozumie Nowego jak nikt inny, gdyż przecież będzie tu chodzić o jej byłego partnera, którego tak mocno polubił także i jej syn Tadzik (Antoni Gogółka)…

Gabryś przetrwa dzięki wsparciu przyjaciół w 706 odcinku „Na sygnale”!

I tylko dzięki wsparciu przyjaciół w 706 odcinku „Na sygnale” Nowy zdoła przetrwać. I dobrze, bo będzie czekało na niego jeszcze jedno bardzo ważne zadanie – ostatnie pożegnanie swojego najlepszego przyjaciela, które nastąpi już w 707 odcinku „Na sygnale”. To wtedy odbędzie się pogrzeb Kuby, na którym zjawi się nie tylko jego rodzina, ale także wszyscy ratownicy i przyjaciele ze stacji w Leśnej Górze, oczywiście z Gabrysiem na czele.