Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 951: Kinga zakocha się w Falkowiczu? Po tym, co usłyszy od wróżki spojrzy na niego inaczej - ZDJĘCIA

W 951 odcinku "Na dobre i na złe" Andrzej Falkowicz (Michał Żebrowski) i Kinga (Magdalena Kumorek) usłyszą od wróżki intrygującą przepowiednię, z której będzie wynikało, że są sobie zapisani w gwiazdach! Pacjentką Falko zostanie Hermenegilda (Sonia Roszczuk), która z horoskopu profesora wyczyta, że tego dnia stanie przed trudnym wyborem - czy pozwoli odejść ważnej dla siebie kobiecie. Z kolei Kinga w 951 odcinku "Na dobre i na złe" dowie się od wróżki,że czeka ją wielka miłość. I właśnie wtedy inaczej spojrzy na Andrzeja... Co on na to? Pomyśli, że wróżba dotyczy innej kobiety - pani Jadzi (Aldona Jankowska). Sprawdź, co wydarzy się dalej.