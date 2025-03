Na dobre i na złe, odcinek 951: Zła wróżba dla Falkowicza. Straci kolejną bliską osobę? - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 948: Ostatnia prośba Słomy. Marcin będzie mu to winien - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 951 - środa, 2.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przepowiednia wróżki spadnie na Falkowicza w 951 odcinku "Na dobre i na złe" jak grom z jasnego nieba! Początkowo Andrzej nie uwierzy w to, co usłyszy od Hermenegildy (Sonia Roszczuk), która zajmuje się horoskopami, wróżeniem z gwiazd. Pacjentka profesora będzie pewna, że wkrótce umrze, chociaż wstępne wyniki badań wykażą, że jest zupełnie zdrowa. By mieć absolutną pewność i rozwiać wątpliwości, Falkowicz zleci dodatkowe badania.

Pacjentka Falkowicza w 951 odcinku "Na dobre i na złe" przepowie swoją śmierć!

- Wystraszyłam się, bo dla mnie sny są ważne, ale chciałam się upewnić i postawiłam sobie jeszcze karty oraz horoskopy i za każdym razem wychodziło to samo! Że dzisiaj umrę... - powie Hermenegilda podczas wizyty u wybitnego specjalisty ze szpitala w Leśnej Górze.

Nieoczekiwanie w 951 odcinku "Na dobre i na złe" wróżka poprosi Falkowicza, żeby podał dokładną datę urodzenia, żeby wyczytać w gwiazdach przepowiednią dla profesora. Trochę dla zabicia czasu w oczekiwaniu na wyniki badań, a trochę dlatego, że lekarz od razu zastrzeże, że nie wierzy w żadne horoskopy.

Kogo straci Falkowicz? O kim będzie mówiła wróżka w 951 odcinku "Na dobre i na złe"?

- Jest pewna osoba ważna dla pana i jeśli dziś pozwoli jej pan odejść, to ją pan straci - ta wróżba dla Falkowicza w 951 odcinku "Na dobre i na złe" zabrzmi wyjątkowo złowieszczo.

Od czterech lat Andrzej jest wdowcem, po śmierci ukochanej żony Kasi Smudy (Ilona Ostrowska) nie znalazł kobiety, z którą chciały spędzić resztę życia, tworzyć rodzinę dla swoich dzieci: Edzia (Marcel Rebandel) i Matyldy. Jedną bliską kobietą jest dla niego pani Jadzia (Aldona Jankowska).

Co prawda w 951 odcinku "Na dobre i na złe" Falkowicz nie będzie chciał słuchać przepowiedni wróżki, ale jak podaje światseriali.interia.pl po chwili zauważy, że idzie za nim Kinga Lipska (Magdalena Kumorek), nowa szefowa pielęgniarek, dyrektorka ds. personalnych. Przez myśl Andrzejowi przejdzie, że wróżba dotyczy Kingi...

Tymczasem pani Jadzia w 951 odcinku "Na dobre i na złe" będzie coraz bardziej wykończona irytującym zachowaniem Andrzeja. Nakłoni Falkowicza do udziału w terapii dla par, bo w przeciwnym razie od niego odejdzie.