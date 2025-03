Na dobre i na złe, odcinek 952: Kolejny skandal wokół Igi. Żona byłego kochanka Kaczorowskiej narobi jej wstydu przy Alesiu

Na dobre i na złe, odcinek 948: To koniec Igi i Alesia?! Poczuje, że chce się go pozbyć - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 952 - środa, 9.04.2025, o godz. 20.50 w TVP2

Iga nie opędzi się przed kolejnymi przykrymi sytuacjami, tym razem spowodowanymi jej romansem z Hubertem. Chociaż lekarka nie widuje się więcej z dziennikarzem, postawiła wiele na uczucie do Alesia, co też nie zawsze jest usłane różami, widmo przeszłości i romansu powróci do niej z podwójną siłą.

Wściekła żona Huberta zrobi Idze scenę w 952 odcinku "Na dobre i na złe"

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, w Leśnej Górze w 952 odcinku "Na dobre i na złe" pojawi się Justyna, żona byłego kochanka Igi. Znajdzie się w szpitalu przez problemy zdrowotne związane z wątrobą córeczki Basi (Helena Sobańska). Los zechce, że dziewczynka stanie sie pacjentką Zagajewskiego.

- Pani nie wie, kim jestem? - zapyta Justyna Igi (cytaty światseriali.interia.pl).

- Nie - odpowie zdezorientowana Kaczorowska.

- Za to ja wiem, kim pani jest! Widziałam w jego komórce pani zdjęcie... Nawet je sobie skopiowałam! - żona Huberta wyciągnie telefon ze zdjęciem Kaczorowskiej. Pokaże fotografię w obecności Alesia.

- Nie rozumiem - uzna Iga.

- To Basia Kostrzewa. Córka Huberta. A ja jestem jego żoną, matką Basi - wyjaśni wszystko kobieta. Iga poczuje, że ma kłopoty.

Iga zacznie tłumaczyć się z romansu

Lekarka uzna, że Justynie należą się wyjaśnienia. Wyjdzie z mamą małej pacjentki na korytarz, gdzie zapewni o swojej niewiedzy co do tego, że Hubert ma rodzinę.

- Dowiedziałam się, że macie romans dwa tygodnie temu... Nie myślałam, że panią tu spotkam, ale... Może to i dobrze... - Justyna nie da za wygraną.

- Mieliśmy romans, jeśli już - szybko sprostuje Iga.

- Ale ja widziałam jego esemesy do pani.

- Mówiłam mu, żeby przestał... (...) Pani Justyno, kiedy byłam - przez chwilę - z Hubertem, a właściwie to nawet nie byłam, tylko... Nie wiedziałam, że ma żonę... i dziecko. Nie powiedział mi o tym. Kiedy tylko się dowiedziałam, od razu z nim zerwałam. Przepraszam, to wszystko, co mogę powiedzieć. Proszę wracać do córki - Iga spróbuje urwać dyskusję, ale to na nic. Justyna nakręci się na zrobienie afery.

- Wszystko przez ciebie! Gdybyś nie wpakowała się z buciorami w moją rodzinę, nic by się nie stało!

- Przepraszam, ale...

- Milcz! Rozbiłaś mi rodzinę! Więc milcz! Hubert stale do pani pisze esemesy! Nawet dzisiaj pisał! Pani chce mi wmówić, że nie jesteście w kontakcie?!

- Pani Justyno, a czy widziała pani moje odpowiedzi? Mówiłam Hubertowi wiele razy, że z nami koniec, ale on nie chce tego przyjąć do wiadomości!

- Może się zakochał, co? Miłość - najpiękniejsze uczucie na świecie - zakpi Justyna.

- To nie była miłość - stwierdzi Kaczorowska.

- A co? No, co to było?

- Mój błąd.

- A jego co?

- Nie powiedział mi, że ma żonę i dziecko... Proszę mi uwierzyć, że nic o tym nie wiedziałam!

- To teraz już pani wie! - uzna twardo Justyna. Jak Iga wytłumaczy to wszystko Alesiowi? Zagajewski może być nieco zdziwiony.

Na dobre i na złe. Nietypowa propozycja Falkowicza dla Kingi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.