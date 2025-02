Na dobre i na złe, odcinek 948: Beger znów spróbuje przechytrzyć Agatę, ale tym razem mu się nie da! Odkryje jego podstęp

Na dobre i na złe, odcinek 947: Tak będzie wyglądał ostatni dzień Begera w Leśnej Górze! Zrobi to, aby Agata jednak pozwoliła mu zostać

Na dobre i na złe, odcinek 948: Słoma zaatakuje Dominikę! Zrobi to w zemście za syna

Na dobre i na złe, odcinek 947: Zmanipulowana Agata pozwoli Begerowi zostać w Leśnej Górze! To pielęgniarka Majka będzie musiała odejść

"Na dobre i na złe" odcinek 948 - środa, 12.03.2025, o godz. 20.50 w TVP2

W 948 odcinku „Na dobre i na złe” Maks postanowi ponownie zmanipulować Agatą. Tym bardziej, że już za pierwszym mu się to uda, a na dodatek zbytnio się przy tym nie napracuje, gdyż Woźnicka ostatecznie pozwoli mu zostać w Leśnej Górze kosztem Majki (Katarzyna Wuczko).

Ale pod warunkiem odbycia kursu z zakresu psychologii zespołu pracy, o co jego była kochanka wnioskowała już wcześniej jeszcze przed jego decyzją o odejściu z pracy. I na to Beger finalnie się zgodził. Szczególnie, że w 948 odcinku „Na dobre i na złe” znajdzie sposób, aby pójść ku temu najmniejszą linią oporu!

Beger postanowi zgłosić się na terapię do Dominiki w 948 odcinku „Na dobre i na złe”!

Oczywiście, w 948 odcinku „Na dobre i na złe” Beger postanowi poddać terapii, tak jak obiecał swojej byłej kochance. Tyle tylko, że jak podaje swiatseriali.interia.pl zdecyduje się do niej wybrać do szpitalnego psychologa z Leśnej Góry.

A mianowicie do znajomej, a przede wszystkim nadzwyczaj łagodnej Dominiki (Paulina Gałązka), czym mocno ją zszokuje!

- Nie wiem, czy pani słyszała, że dyrektor Agata zaleciła mi odbycie psychoterapii - zagai ją Maks.

- Nie można komuś zalecić psychoterapii – Dominika od razu wyprowadzi go z błędu.

- Oczywiście, źle to nazwałem! Chodzi o krótkoterminową terapię... interwencję... dotyczącą moich kontaktów z pracownikami szpitala – wyjaśni Beger.

- Trening umiejętności interpersonalnych? - dopyta psycholożka.

- Świetnie to pani ujęła. Pani dyrektor Agata uznała, że zupełnie nie rozumiem ducha pracy zespołowej. A ja bardzo chętnie nauczę się czegoś nowego – uśmiechnie się kardiochirurg.

- Po co pan mi o tym opowiada? - zdziwi się Kwietniewska.

- Bo chciałbym, żeby to pani podjęła się tego zadania – przyzna Beger.

I choć w pierwszej chwili w 948 odcinku „Na dobre i na złe” Dominika nie będzie chciała się na to zgodzić, to Maks nie odpuści i tak zacznie jej słodzić, że psycholożka już sama nie będzie wiedziała, co robić!

- To chyba niemożliwe... jakkolwiek to nazwiemy... nie prowadzi się terapii kogoś, kogo się zna… - wytłumaczy mu Dominika.

- My mamy tylko popracować nad moją komunikacja, a nie analizować ciężkie dzieciństwo. Nie będzie żadnych kłopotliwych zwierzeń. Wierzę, że pani jest idealną osobą – skomplementuje ją Maks.

- Czy mogę się zastanowić? - zapyta psycholożka.

- Tak długo jak pani potrzebuje – zapewni ją kardiochirurg.

Agata okryje plany byłego kochanka i wścieknie się na Maksa w 948 odcinku „Na dobre i na złe”!

W przeciwieństwie do Agaty, która jak tylko się o tym dowie w 948 odcinku „Na dobre i na złe” to od razu wezwie do siebie Maksa! Woźnicka będzie wzburzona pomysłem Begera, ale były kochanek znajdzie sposób i na nią!

- Co to za pomysł, żeby twoja terapię poprowadziła Dominika? - spyta oburzona Agata

- Świetny, co? - odpowie pytaniem na pytanie dumny z siebie Maks, po czym w 948 odcinku „Na dobre i na złe” znów ją podejdzie - Agato... Czyżbyś wątpiła w kompetencje swojego personelu? To kogo ty zatrudniasz?

- Idź stąd! - zdenerwuje się Woźnicka.

- Też mi się miło z tobą gadało. Jak zawsze! - powie na pożegnanie jeszcze bardziej zadowolony z siebie Beger