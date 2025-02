Na dobre i na złe, odcinek 947: Tak będzie wyglądał ostatni dzień Begera w Leśnej Górze! Zrobi to, aby Agata jednak pozwoliła mu zostać

"Na dobre i na złe" odcinek 947 - środa, 5.03.2025, o godz. 20.50 w TVP2

W 947 odcinku „Na dobre i na złe” nadejdzie dzień ostatniego dyżuru Maksa w szpitalu w Leśnej Górze, z którego sam postanowi odejść po wybuchu afery z pielęgniarką Majką! A wszystko przez to, że Skawina postanowi zemścić się na Begerze i na jego nieszczęście znajdzie sobie przy tym wielu sojuszników, przez co tym razem to kardiochirurg znajdzie się na straconej pozycji, gdyż niemal wszyscy się od niego odwrócą.

I w tej sytuacji Maks sam zdecyduje się zwolnić, czym nieźle zaskoczy Agatę, jak i jej zastępców – Kingę (Magdalena Kumorek) i Falkowicza (Michał Żebrowski), którzy akurat w tym samym momencie będą dywagować nad tym, co z nim zrobić. Ale wówczas już nie będą musieli, gdyż Beger podejmie decyzję za nich. Tyle, że w 947 odcinku „Na dobre i na złe” gorzko jej pożałuje!

Beger podejmie się bardzo ryzykownej operacji w 947 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 947 odcinku „Na dobre i na złe” Beger zrozumie, że nieco się pośpieszył, wręczając Woźnickiej swoje wypowiedzenie umowy o pracę! A to dlatego, że tak naprawdę wcale nie będzie chciał odchodzić ze szpitala w Leśnej Górze i postanowi zrobić wszystko, aby jednak w nim pozostać.

Oczywiście, Maks zda sobie sprawę z tego, że nie zdoła przekonać nikogo swoim charakterem, dlatego kolejny raz postawi na swoje umiejętności i wiedzę. I w 947 odcinku „Na dobre i na złe” zdecyduje się podjąć bardzo ryzykownej operacji serca u jeszcze nienarodzonego dziecka, licząc na to, że Agata doceni jego gest i jednak go zatrzyma! Tym bardziej, że taki zabieg będą w stanie wykonać jedynie naprawdę dobrzy kardiochirurdzy, do których Beger, mimo wszystko, niewątpliwie będzie się zaliczał!

Agata zatrzyma Maksa w Leśnej Górze w 947 odcinku „Na dobre i na złe”?

Ale czy to w 947 odcinku „Na dobre i na złe” faktycznie wystarczy, aby Agata jednak pozwoliła mu zostać w Leśnej Górze? Bardzo możliwe, gdyż Woźnicka wcale nie będzie chciała zwalniać Begera, gdyż nawet mimo osobistych zawiłości z nim, gdy przecież byli kochankami, doskonale będzie zdawała sobie sprawę z tego, że jest z niego świetny fachowiec.

I już wcześniej będzie wolała wysłać go na kurs z zakresu psychologii zespołu pracy, na co z pewnością nie zareagowałby optymizmem niż wręczać mu wypowiedzenie. Czy zatem w 947 odcinku „Na dobre i na złe” zgodzi się go przywrócić? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Czy wyśle go na wspomniany kurs, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji? Tego dowiemy się już niebawem!