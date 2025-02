Na dobre i na złe, odcinek 947: Tretter przyjmie oświadczy Aliny! Wręczy pierścionek zaręczynowy – ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 946: Były kochanek oświadczy się Alinie! Wyjedzie z Jerzym do Stanów?

"Na dobre i na złe" odcinek 947 - środa, 5.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 947 odcinku „Na dobre i na złe” oświadczyny Aliny zostaną przyjęte! Zdradzamy, że Fisher oświadczy się Tretterowi tuż po tym jak ją poprosi o rękę dawny kochanek z USA - Jerzy Kałużyński (Piotr Grabowski). A wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl wtedy lekarka zda sobie sprawę, że już nic nie czuje do mężczyzny z przeszłości w przeciwieństwie do Stefana, który obecnie będzie dla niej naprawdę kimś ważnym.

Dlatego Alina pójdzie na całość i spyta pediatrę, czy się z nią ożeni, czym ogromnie go zaskoczy. Do tego stopnia, że na odpowiedź będzie musiała poczekać aż do 947 odcinka „Na dobre i na złe”, ale zdecydowanie będzie jej się opłacało czekać!

Alina przyjmie pierścionek zaręczynowy od Stefana w 947 odcinku „Na dobre i na złe”!

A to dlatego, że w 947 odcinku „Na dobre i na złe” Stefan oczywiście przyjmie oświadczyny Aliny, na dowód czego wręczy jej pierścionek zaręczynowy, który od razu przypadnie Fisher do gustu! Do tego stopnia, że od razu założy go na palec i w ten sposób para już oficjalnie się zaręczy, a lekarka stanie się narzeczoną Trettera!

- Jest piękny – zachwyci się Alina.

- Serio? Bo myślałem, że nie mam gustu - ucieszy się Stefan.

I nie trudno się domyślić, że w 947 odcinku „Na dobre i na złe” radosna nowina z pewnością szybko rozniesie się po całym szpitalu w Leśnej Górze, czego od razu domyśli się Alina. Ale Stefan nie będzie miał z tym żadnego problemu. Podobnie zresztą jak jego świeżo upieczona narzeczona!

- I co teraz ludzie będą o nas gadali? - zapyta Fisher.

- A co cię obchodzą ludzie? - odpowie pytaniem na pytanie Tretter, po czym sam narzuci ukochanej odpowiedź - Ciebie powinni obchodzić tylko pacjenci... i ja!

- Stary dziad i stara baba... - roześmieje się Alina.

- Mów za siebie - zażartuje Tretter.

Tak Fisher i Tretter uczczą swoje zaręczyny w 947 odcinku „Na dobre i na złe”!

W tym momencie w 947 odcinku „Na dobre i na złe” Stefan uzna, że powinni uczcić swoje zaręczyny, dlatego zaprosi swoją świeżo upieczoną narzeczoną na kolację. A Alina oczywiście przyjmie jego zaproszenie!

- To co, narzeczona, może jakaś kolacyjka przy świecach w małej włoskiej knajpce? - zaproponuje Stefan, na co Alina oczywiście przystanie. A Tretter w 947 odcinku „Na dobre i na złe” kontynuuje, ale już na poważnie - Żaden stary dziad i żadna baba. Czas tak naprawdę stoi w miejscu, tylko ludzie idą w niewłaściwą stronę!

- Wiesz co, to może faktycznie, chodźmy w inną stronę. Zabiorę cię do hinduskiej knajpki... - zaproponuje Fisher, po czym oboje zawrócą!

Na dobre i na złe, odcinek 944: Beger doniesie na Majkę! Pielęgniarki pokażą mu, gdzie jego miejsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.