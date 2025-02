Na dobre i na złe, odcinek 946: Smutna Alina oświadczy się Tretterowi! Odrzuci byłego kochanka i pójdzie na całość ze Stefanem

Na dobre i na złe, odcinek 946: Były kochanek oświadczy się Alinie! Wyjedzie z Jerzym do Stanów?

"Na dobre i na złe" odcinek 946 - środa, 26.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W życiu Aliny zrobi się niezłe zamieszanie. W 946 odcinku "Na dobre i na złe" padną dwie propozycje ślubu. Jedną wystosuje Jerzy - dawny ukochany Aliny, który wyląduje w Leśnej Górze jako pacjent, drugą natomiast rzuci sama lekarka w stronę Trettera. Jak dojdzie do takiego zamieszania?

Jerzy oświadczy się Alinie w 946 odcinku "Na dobre i na złe", a ona poleci do Stefana

Jak podaje portal światseriali.interia.pl do życia Aliny powróci Jerzy. Dawna miłość sprzed lat namiesza w życiu lekarki, bo odkąd spotkają się z Fisher, mężczyzna zacznie naciskać na naprawę starej znajomości. Co więcej, rzuci propozycję ślubu i wyjazdu do Stanów, gdzie mieszka na stałe.

- (...) To niemożliwe. Jak ty to sobie wyobrażasz? - wspomniany portal cytuje słowa wstrząśniętej Aliny.

- Wyjdź za mnie - wypali profesor.

- (...) Jurek, czekałam tyle lat na tę propozycję. Marzyłam o tym... (...) Minęło zbyt wiele lat. Jesteśmy już innymi ludźmi - zauważy Fisher.

- Czyli dostaję kosza?

- To nie tak, ja... Chyba zamknęłam tamten rozdział.

- Chyba?

- Na pewno. Kochałam cię, Jerzy, dawno temu, za górami, za lasami, za oceanem.

- Rozumiem. Mogę zapytać, czy jest ktoś inny?

- Myślałem, że jesteś samotna. Że spotkało się dwoje samotnych ludzi po latach... I że... To pewnie nasze ostatnie spotkanie, wiesz o tym?

- Wiem - westchnie Fisher.

Alina zwierzy się Tretterowi i przy okazji zaproponuje ślub!

W 946 odcinku "M jak miłość" Stefan zauważy, że z przyjaciółką dzieje się coś dziwnego. Smutek będzie widać gołym okiem.

- Coś się stało? - zapyta się Tretter.

- Nic. Po prostu... wróciła przeszłość.

- Z przeszłością jest tak, że ona nie wraca, tylko jest zawsze z nami obecna - skomentuje Stefan, a Alina rozczuli się na całego.

- Alina, co jest? To ten człowiek? Ten Jerzy? To przez niego?

- Lubisz mnie? - pytaniem na pytanie odpowie lekarka.

- Nie lubię... Nie lubię, zwłaszcza jak płaczesz! Ale polubię, jak mi powiesz, co się stało i jak mogę ci pomóc.

- Wyjdziesz za mnie? To znaczy... ożenisz się ze mną? - rzuci nagle Alina.

- Nie wiem, czy dobrze cię rozumiem...

- Dzisiaj uświadomiłam sobie, jak bardzo jesteś mi bliski.

To, jaki będzie finał tej zawiłej historii, okaże się już niebawem.