Na dobre i na złe, odcinek 955: Koniec Begera w Leśnej Górze! Agata zwolni Maksa po pogrążającym go raporcie Dominiki - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 955 - środa, 30.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 955 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika szybko wróci do zdrowia po operacji, jaką przejdzie po kłótni z Marcinem (Filip Bobek)! Do tego stopnia, że tuż po niej od razu stawi się w pracy, gdzie dostarczy Agacie raport z terapii, jaką odbywał u niej Maks.

I choć Beger będzie liczył na łaskawie potraktowanie ze strony Kwietniewskiej, to grubo się przeliczy, gdyż psychoterapeutka wcale nie wystawi mu pozytywnej opinii. A wręcz przeciwnie! I co gorsza, sam się o tym dowie, gdyż w wyniku kolejnej awarii systemu szpitala w 955 odcinku "Na dobre i na złe" personel otrzyma wiadomości adresowane do swoich kolegów i w ten sposób kardiochirurg już dowie się, jaką "laurkę" wystawiła mu ukochana Molendy!

Beger nie przejdzie pozytywnie terapii u Dominiki w 955 odcinku "Na dobre i na złe"!

I to nawet wcześniej niż sama Agata, u której jak podaje swiatseriali.interia.pl w 955 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika zjawi się osobiście, aby jej o wszystkim powiedzieć. Tyle tylko, że wcale nie będzie mieć dla niej dobrych wieści w tej sprawie, o czym Woźnicka boleśnie się przekona.

- Cześć! Raport z interwencji psychologicznej prowadzonej dla doktora Begera. Wysłałam ci też mailem - zacznie Dominika, po czym położy Agacie na biurko podpisany przez siebie dokument.

- Ile było dotychczas spotkań? - zainteresuje się Woźnicka.

- Siedem. I więcej nie przewiduję - powie stanowczo Kwietniewska.

- Czyli to raport końcowy? - upewni się dyrektorka szpitala, po czym w 955 odcinku "Na dobre i na złe" zabierze się do lektury. I wówczas wszystko stanie się dla niej jasne - Rozumiem, że to... kompletna porażka...

Maks wpadnie w furię po decyzji Kwietniewskiej w 955 odcinku "Na dobre i na złe"!

W tym momencie w 955 odcinku "Na dobre i na złe" Agata zda sobie sprawę, że będzie musiała zwolnić Maksa, ale wcale nie będzie skakać z tego powodu z radości. I to nie ze względu, iż będzie mieć w końcu do czynienia z byłym kochankiem, ale przede wszystkim świetnym kardiochirurgiem, którego nie będzie chciała się pozbywać. Ale nie będzie miała wyboru, gdyż Beger ostatecznie nie spełni ultimatum, które mu postawiła, aby mógł zostać!

- Proszę, nie wdawaj się w żadne dyskusje z Begerem. Ja z nim to załatwię, kiedy tylko potwierdzę ustalenia z kimś, kto ma przyjść na jego miejsce - poprosi Agata.

Tyle, że w 955 odcinku "Na dobre i na złe" Woźnickiej przyjdzie się z tym zmierzyć szybciej niż mogłaby się spodziewać, gdyż o opinii Kwietniewskiej już wcześniej dowie się i sam zainteresowany! I oczywiście się z nią nie pogodzi!

I choć w pierwszej chwili spróbuje opanować emocje i pójdzie do łazienki, aby obmyć twarz zimną wodą i spojrzeć na to na chłodno, to jednak ostatecznie nie będzie w stanie! Tym bardziej, że poczuje się zdradzony i oszukany przez osobę, której naprawdę zaufał. I wówczas tak się wścieknie, że aż zacznie demolować szpital i rzucać krzesłami na oczach przerażonych pacjentów, jak i całego personelu! Czy uda się go opanować? Przekonamy się już niebawem!